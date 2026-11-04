La sconfitta contro lo Sporting Lisbona lascia l'amaro in bocca allo Shakhtar Donetsk e al suo allenatore, Arda Turan, le cui parole e attacchi all'arbitraggio in conferenza stampa hanno fatto subito il giro del web. Il tecnico turco, infatti, punta il dito furiosamente alla terna arbitrale, contestando un episodio in area di rigore e utilizzando parole particolarmente dure nei loro confronti.

Shakhtar, la furia di Arda Turan: "Dovrebbero vergognarsi"

Loè uscito sconfitto per 1-0 dalla sfida contro lo, disputata a Londra e valida per la quarta giornata della prima fase di Champions League , ma per l'allenatoreè un ko molto difficile da digerire. Il tecnico ed ex giocatore dell'Atletico Madrid, al termine dell'incontro, non ha infatti nascosto la proprianelle scelte arbitrali, concentrando le proteste su un episodio avvenuto al minuto 73 della gara, che a suo dire avrebbe dovuto portare ad unper la sua squadra: "Stavano cercando scuse per non concederci il rigore, dovrebbero vergognarsi!", ha dichiarato l'allenatore, con una presa di posizione netta che evidenzia tutta la sua frustrazione verso un episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara.

La situazione contestata riguarderebbe un contatto in area tra il portoghese Quaresma e il giocatore del Donetsk, Tobias, con Turan convinto che ci fossero gli estremi per assegnare il calcio di rigore alla propria squadra. Non è stato della stessa idea lo slovacco Ivan Kruzliak, il direttore di gara designato per il match, che ha lasciato proseguire.

LONDRA, INGHILTERRA - 03 NOVEMBRE: Eduardo Quaresma dello Sporting Clube de Portugal è sfidato da Newerton dell'FC Shakhtar Donetsk durante la partita di UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 tra FC Shakhtar Donetsk e Sporting Club de Portugal a Stamford Bridge il 03 novembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Turan e le critiche ai giocatori dopo il ko: "Sei tiri in area...non si possono sbagliare!"

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Le proteste, tuttavia, non rappresentano l'unico argomento affrontato dal tecnico degli ucraini.riconosce infatti anche ledella sua squadra, soffermandosi soprattutto sulla scarsa concretezza sotto porta: "È una questione di qualità individuale, perché se riesci ad arrivare cosi facilmente nell'area avversaria...", ha dichiarato, prima di aggiungere: "I giocatori devono comprendere che in Champions League non si possono sprecare queste occasioni. I passaggi decisivi per arrivare al ci sono stati, ma sono state sbagliate le conclusioni. Sei tiri dentro l'area, non si possono sbagliare".La sfida si è conclusa per 1-0 con la vittoria dellosullo Shakhtar, con il gol-vittoria firmato da un ex che in Italia abbiamo avuto già modo di conoscere come, ex Venezia e giocatore della nuovadi, con cui è sceso in campo nelle scorse partite di Nations League.