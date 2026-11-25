Altro cambio di casacca per Kristian Schevchenko, figlio dell'ex leggenda del Milan, che ha firmato con il Basingstoke Town, a sole otto settimane dall'approdo allo Sholing
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Nemmeno il tempo di ambientarsi, indossare la casacca e allacciarsi gli scarpini, che già è arrivato un altro trasferimento: Kristian Shevchenko, figlio dell'ex Pallone d'Oro Andriy, cambia nuovamente maglia dopo appena otto settimane dalla firma con lo Sholing FC, club dilettantistico inglese con cui però non è mai riuscito a disputare una partita ufficiale, scegliendo di passare al Basingstoke Town, società che milita nel medesimo campionato e che ironicamente ha proprio battuto lo Sholing nell'ultima gara di campionato, disputata nella serata di ieri. Una 'nuova' avventura per il giovane 20enne, che si ritroverà perciò a misurarsi proprio nella divisione in cui è presente la sua ex squadra, seppur per poche settimane.
Otto settimane e nessuna presenza con lo Sholing: per Shevchenko Jr ecco il BasingstokeLa notizia arriva dall'Inghilterra e riguarda il ventenne attaccante Kristian Shevchenko, che ha firmato un contratto con il Basingstoke Town, formazione che milita nella settima divisione del calcio inglese. Un cambio di maglia piuttosto rapido, considerando che come detto, il giovane attaccante era arrivato allo Sholing FC soltanto otto settimane prima, lo scorso 2 ottobre. Un'esperienza brevissima che per altro non gli ha nemmeno concesso il lusso del debutto, non riuscendo a collezionare neanche una presenza ufficiale con la squadra, concludendo il suo passaggio con un addio piuttosto amaro.
Adesso per Kristian si è aperta una nuova opportunità sempre in Inghilterra, al Basingstoke Town, che ha ufficializzato il suo arrivo nella giornata di ieri, confermando la firma del ventenne. In realtà, tuttavia, il giocatore aveva iniziato ad indossare la nuova maglia già prima prima dell'annuncio, e lo scorso 15 novembre aveva infatti realizzato il primo gol nella vittoria per 2-1 contro il Chippenham Town, nella sua prima partita da titolare con la sua nuova formazione.
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Shevchenko Jr, una carriera ancora tutta costruireFiglio di Andriy, vincitore del Pallone d'Oro nel 2004 e terzo giocatore ucraino a riuscirci, Kristian Shevchenko ha passato nei settori giovanili di Chelsea, Tottenham e Watford la maggior parte del proprio percorso di formazione, firmando il primo contratto da professionista nel luglio del 2025 proprio con il Watford, all'età di 19 anni, senza però riuscire ad esordire in prima squadra e rimanendo, un anno dopo, svincolato. Per lui il passaggio al Basingstoke rappresenta ora un nuovo tentativo di trovare continuità e risollevare proprie ambizioni, oltre che quelle che erano le aspettative, per dimostrare il proprio valore una volta per tutte.
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