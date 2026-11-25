Nemmeno il tempo di ambientarsi, indossare la casacca e allacciarsi gli scarpini, che già è arrivato un altro trasferimento: Kristian Shevchenko, figlio dell'ex Pallone d'Oro Andriy, cambia nuovamente maglia dopo appena otto settimane dalla firma con lo Sholing FC, club dilettantistico inglese con cui però non è mai riuscito a disputare una partita ufficiale, scegliendo di passare al Basingstoke Town, società che milita nel medesimo campionato e che ironicamente ha proprio battuto lo Sholing nell'ultima gara di campionato, disputata nella serata di ieri. Una 'nuova' avventura per il giovane 20enne, che si ritroverà perciò a misurarsi proprio nella divisione in cui è presente la sua ex squadra, seppur per poche settimane.

Otto settimane e nessuna presenza con lo Sholing: per Shevchenko Jr ecco il Basingstoke

La notizia arriva dall'Inghilterra e riguarda il ventenne attaccante, che ha firmato un contratto con il, formazione che milita nelladel calcio inglese. Un cambio di maglia piuttosto, considerando che come detto, il giovane attaccante era arrivato allosoltanto otto settimane prima, lo scorso 2 ottobre. Un'esperienza brevissima che per altro non gli ha nemmeno concesso il lusso del debutto, non riuscendo a collezionare neanche una presenza ufficiale con la squadra,il suo passaggio con un

WATFORD, INGHILTERRA - 10 APRILE: Stephen Mfuni del Manchester City cerca di controllare la palla mentre è sotto la pressione di Kristian Shevchenko di Watford durante la semifinale della FA Youth Cup tra Watford e Manchester City a Vicarage Road il 10 aprile 2025 a Watford, Inghilterra. (Foto di Jasper Wax/Getty Images)

Adesso per Kristian si è aperta una nuova opportunità sempre in Inghilterra, al Basingstoke Town, che ha ufficializzato il suo arrivo nella giornata di ieri, confermando la firma del ventenne. In realtà, tuttavia, il giocatore aveva iniziato ad indossare la nuova maglia già prima prima dell'annuncio, e lo scorso 15 novembre aveva infatti realizzato il primo gol nella vittoria per 2-1 contro il Chippenham Town, nella sua prima partita da titolare con la sua nuova formazione.

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Shevchenko Jr, una carriera ancora tutta costruire

Figlio di Andriy, vincitore del Pallone d'Oro nel 2004 e terzo giocatore ucraino a riuscirci,ha passato nei settori giovanili dila maggior parte del proprio percorso di formazione, firmando il primo contratto danel luglio del 2025 proprio con il Watford, all'età di 19 anni, senza però riuscire ad esordire in prima squadra e rimanendo, un anno dopo,. Per lui il passaggio alrappresenta ora un nuovo tentativo di trovare continuità e risollevare proprie, oltre che quelle che erano le aspettative, per dimostrare ilvalore una volta per tutte.