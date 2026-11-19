I social network sono parte integrante delle nostre vite. Chiunque trascorre quotidianamente qualche minuto della propria giornata a "scrollare" su Instagram, TikTok o X, in cerca di nuovi contenuti. E altrettanto centrali sono diventati anche nelle vite delle squadre di calcio. Presentazioni dei nuovi calciatori, pre e post partite, interviste ed esclusive: i club utilizzano sempre di più i propri account per comunicare direttamente con i propri tifosi e raggiungerne di nuovi.

Due club che puntano tantissimo sul web sono il Siviglia e il Real Betis. El Gran Derbi, uno dei match più sentiti in territorio spagnolo, si gioca anche in un'altra dimensione, quella di internet. Il Siviglia ha raggiunto i 35 milioni totali di follower tra tutte le piattaforme, il club biancoverde segue a circa 26 milioni. Molto attive, soprattutto su Instagram e TikTok, le due società hanno sviluppato delle strategie molto chiare che stanno ispirando anche altre squadre in giro per il mondo.

Il Real Betis su TikTok

SIVIGLIA, SPAGNA – 19 MARZO: Antony del Real Betis festeggia dopo aver segnato il quarto gol della propria squadra durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Real Betis Balompié e Panathinaikos AO, disputata allo stadio La Cartuja il 19 marzo 2026 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Il club biancoverde di Siviglia, come detto, ha raggiunto quasi i 26 milioni di follower tra tutte le piattaforme. La piattaforma su cui i beticos dominano è TikTok. Sul social dei video per eccellenza, gli andalusi hanno raggiunto quasi 15 milioni di seguaci. La scelta del club per muoversi su questa piattaforma è chiara: un linguaggio più diretto e informale per raccontare il club a tutti i suoi più affezionati tifosi. Ma la comunicazione adottata dal Betis ha avuto come risultato quello di raggiungere anche che aveva meno interesse verso il club.

La strategia adottata dalla società andalusa ha permesso al Betis di piazzarsi stabilmente tra i club spagnoli con più engagement, stando dietro ai due colossi Real Madrid e Barcellona e giocandosela con l'Atletico Madrid, altro club particolarmente attivo. Alcune mosse di mercato poi hanno contribuito ad aumentare i follower su TikTok. Lo stesso club rivelò che nella settimana dopo l'acquisto di Antony, fu registrato un aumento di più di sessantamila seguaci.

Da "Le iene" a "Mr. Robot": il Dia de Betis

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Le scelte su Instagram invece, dove il club ha 3 milioni e mezzo di seguaci, sono differenti. Se su TikTok si dà molto spazio a tutto ciò che c'è dietro il rettangolo verde, su Instagram. Foto di partite, immagini dei migliori gol, video che riportano indietro nel tempo. Viene dato però anche molto spazio alla fantasia dei social media manager. Da qualche anno infatti, fondamentale

Le prime testimonianze del "Dia de Betis" risalgono al 2019. Negli anni successivi, però, è diventato elemento cardine della comunicazione del club. In "Dia de Betis" le partite del club vengono trasformate in delle grafiche che si ispirano ai più vari mondi. Cinema, serie TV, ma anche videogiochi e libri. Da "Cars" a "Le Iene", passando per "Fortnite" e "Mr. Robot", il club ha creato un appuntamento fisso con il popolo del web, che nel giorno delle partite del Betis non vede l'ora di scoprire quale sarà la prossima locandina.

Il Siviglia punta sull'intrattenimento

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▶️ 𝐓𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡 👉🏻 https://t.co/Acw1xdqr4o pic.twitter.com/9MUezjOmfw — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 19, 2026

Se il Betis ha fatto dell'intrattenimento e della cultura pop uno stile di riferimento,. La strategia dei rojiblancos infatti è più orientata alla produzione audiovisiva e al racconto quotidiano della squadra. Il club non vuole usare i social solo per raccontare le partite o diffondere risultati e comunicati.A tal proposito infatti una delle iniziative più interessanti è "". In collaborazione con, il format accompagna i tifosi in ogni fase della partita. Immagini dal pre-gara, analisi tattiche, commenti e interviste a caldo - sia alla squadra che agli stessi tifosi. "El Partido" è nato per trasformare l'esperienza della partita e farla vivere appieno anche a coloro che non hanno l'opportunità di seguire il Siviglia al

Ma non solo. Il club nel 2025 ha lanciato "Sevilla FC+". "Sevilla FC"+ è una piattaforma digitale, di proprietà del club, nata con lo scopo di creare e rafforzare sempre di più la community dei tifosi del club andaluso. Contenuti live e on demand si alternano su questo canale, che punta a rendere il Siviglia sempre più indipendente dagli algoritmi dei social network, e che permette ai tifosi di seguire ogni giorno ciò che accade attorno al club.

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Nonostante l'investimento in piattaforme di proprietà,. Il Siviglia ha raggiunto i 35 milioni di follower complessivi nel novembre 2026,. TikTok, con più di 13 milioni di seguaci, resta il canale più attivo, e seguono- circa 11 milioni - e Instagram - con più di 3 milioni di utenti a seguire il club. Il club ha anche dichiarato che la crescita più importante è arrivata dal mercato internazionale.

I numeri confermano come il Siviglia stia lavorando su più fronti. Da una parte i social, che ormai sono diventati fondamentali per raggiungere i nuovi tifosi. Dall'altra le piattaforme personali, che servono a rafforzare quel rapporto di amore e fiducia che si è creato con i tifosi.

Siviglia-Real Betis: El Gran Derby fuori dal rettangolo verde

El Gran Derby, in conclusione, non finisce al triplice fischio. Betis e Siviglia hanno capito che sul web c'è un'altra partita importante da giocare, ed è quella dei follower. La capacità di attirare nuovi tifosi e fidelizzare sempre di più quelli già esistenti sta diventando fondamentale. E i due club ci stanno riuscendo, seppur adottando strategie molto differenti. Strade diverse, si, ma un obiettivo comune:

SIVIGLIA, SPAGNA – 30 MARZO: Rubén Vargas del Siviglia FC segna il primo gol della propria squadra, contrastato da Marc Bartra del Real Betis, durante la partita di LaLiga tra Real Betis Balompié e Siviglia FC allo stadio Benito Villamarín, il 30 marzo 2025 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Il panorama calcistico sta diventando sempre più internazionale, e lavorare bene sui social network può aprire nuove strade e allargare la community anche a paesi molto lontani. La rivalità tra Siviglia e Betis si sta quindi rinnovando, passando dal terreno di gioco a quello digitale. Certo, è sempre fondamentale l'orgoglio nel vincere la partita sul campo. Ma oggi conta anche avere più seguaci, e riuscire a trasformarli in parte attiva e partecipe della vita del club. Nell'era digitale, El Gran Derby dura molto più di novanta minuti.