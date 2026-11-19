Da una parte Mr. Robot, dall'altra una piattaforma digitale di proprietà del club. Come Real Betis e Siviglia conquistano l'affetto dei propri tifosi sui social.
L'iniziativa del Betis per un piccolo tifoso cieco: la squadra accoglie Bruno!
I social network sono parte integrante delle nostre vite. Chiunque trascorre quotidianamente qualche minuto della propria giornata a "scrollare" su Instagram, TikTok o X, in cerca di nuovi contenuti. E altrettanto centrali sono diventati anche nelle vite delle squadre di calcio. Presentazioni dei nuovi calciatori, pre e post partite, interviste ed esclusive: i club utilizzano sempre di più i propri account per comunicare direttamente con i propri tifosi e raggiungerne di nuovi.
Due club che puntano tantissimo sul web sono il Siviglia e il Real Betis. El Gran Derbi, uno dei match più sentiti in territorio spagnolo, si gioca anche in un'altra dimensione, quella di internet. Il Siviglia ha raggiunto i 35 milioni totali di follower tra tutte le piattaforme, il club biancoverde segue a circa 26 milioni. Molto attive, soprattutto su Instagram e TikTok, le due società hanno sviluppato delle strategie molto chiare che stanno ispirando anche altre squadre in giro per il mondo.
Il Real Betis su TikTok
Il club biancoverde di Siviglia, come detto, ha raggiunto quasi i 26 milioni di follower tra tutte le piattaforme. La piattaforma su cui i beticos dominano è TikTok. Sul social dei video per eccellenza, gli andalusi hanno raggiunto quasi 15 milioni di seguaci. La scelta del club per muoversi su questa piattaforma è chiara: un linguaggio più diretto e informale per raccontare il club a tutti i suoi più affezionati tifosi. Ma la comunicazione adottata dal Betis ha avuto come risultato quello di raggiungere anche che aveva meno interesse verso il club.
La strategia adottata dalla società andalusa ha permesso al Betis di piazzarsi stabilmente tra i club spagnoli con più engagement, stando dietro ai due colossi Real Madrid e Barcellona e giocandosela con l'Atletico Madrid, altro club particolarmente attivo. Alcune mosse di mercato poi hanno contribuito ad aumentare i follower su TikTok. Lo stesso club rivelò che nella settimana dopo l'acquisto di Antony, fu registrato un aumento di più di sessantamila seguaci.
Da "Le iene" a "Mr. Robot": il Dia de Betis
Caricamento post Instagram...
Le prime testimonianze del "Dia de Betis" risalgono al 2019. Negli anni successivi, però, è diventato elemento cardine della comunicazione del club. In "Dia de Betis" le partite del club vengono trasformate in delle grafiche che si ispirano ai più vari mondi. Cinema, serie TV, ma anche videogiochi e libri. Da "Cars" a "Le Iene", passando per "Fortnite" e "Mr. Robot", il club ha creato un appuntamento fisso con il popolo del web, che nel giorno delle partite del Betis non vede l'ora di scoprire quale sarà la prossima locandina.
Il Siviglia punta sull'intrattenimentoSe il Betis ha fatto dell'intrattenimento e della cultura pop uno stile di riferimento, il Siviglia ha scelto un'altra strada. La strategia dei rojiblancos infatti è più orientata alla produzione audiovisiva e al racconto quotidiano della squadra. Il club non vuole usare i social solo per raccontare le partite o diffondere risultati e comunicati. La direzione invece è quella di creare un rapporto continuativo con i tifosi attraverso dei format dedicati.
Ma non solo. Il club nel 2025 ha lanciato "Sevilla FC+". "Sevilla FC"+ è una piattaforma digitale, di proprietà del club, nata con lo scopo di creare e rafforzare sempre di più la community dei tifosi del club andaluso. Contenuti live e on demand si alternano su questo canale, che punta a rendere il Siviglia sempre più indipendente dagli algoritmi dei social network, e che permette ai tifosi di seguire ogni giorno ciò che accade attorno al club.
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I numeri confermano come il Siviglia stia lavorando su più fronti. Da una parte i social, che ormai sono diventati fondamentali per raggiungere i nuovi tifosi. Dall'altra le piattaforme personali, che servono a rafforzare quel rapporto di amore e fiducia che si è creato con i tifosi.
Siviglia-Real Betis: El Gran Derby fuori dal rettangolo verdeEl Gran Derby, in conclusione, non finisce al triplice fischio. Betis e Siviglia hanno capito che sul web c'è un'altra partita importante da giocare, ed è quella dei follower. La capacità di attirare nuovi tifosi e fidelizzare sempre di più quelli già esistenti sta diventando fondamentale. E i due club ci stanno riuscendo, seppur adottando strategie molto differenti. Strade diverse, si, ma un obiettivo comune: trasformare la passione per i colori in una vera e propria community che segue la squadra giorno per giorno.
Il panorama calcistico sta diventando sempre più internazionale, e lavorare bene sui social network può aprire nuove strade e allargare la community anche a paesi molto lontani. La rivalità tra Siviglia e Betis si sta quindi rinnovando, passando dal terreno di gioco a quello digitale. Certo, è sempre fondamentale l'orgoglio nel vincere la partita sul campo. Ma oggi conta anche avere più seguaci, e riuscire a trasformarli in parte attiva e partecipe della vita del club. Nell'era digitale, El Gran Derby dura molto più di novanta minuti.
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