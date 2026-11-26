Maglie, scarpini, guantoni e fasce da capitano hanno, da sempre, un valore inestimabile, dal punto di vista affettivo e non solo, nel mondo del calcio. Tanti sono i collezionisti che custodiscono gelosamente i propri cimeli, regalatigli direttamente dai calciatori o ricevuti per vie traverse, ma altrettanti sono coloro che decidono di far passare del tempo nella speranza che quegli oggetti acquisiscano valore per poi venderli o metterli all'asta. Esattamente ciò che ha deciso di fare Wesley Sneijder, trequartista olandese con un passato al Real Madrid e all'Inter che, in questi giorni, ha deciso di disfarsi di una delle maglie più iconiche del gioco: quella indossata da Sergio Ramos la notte della finale Mondiale del 2010.

Sneijder e Sergio Ramos, compagni e avversari

I due condivisero lo spogliatoio deldal 2007 al 2009 quando erano dei giovani in rampa di lancio, ma non delle colonne. I loro destini si separarono proprio in quell'estate, quandodecise di accettare l'offerta dell'nelle ultime ore di calciomercato, diventando uno dei volti più riconoscibili dello storico Triplete nerazzurro. Caso volle che, al termine di quella stagione di club, trionfale per Sneijder e amara per, rimasto a bocca asciutta, l'epilogo non poteva che essere in Sudafrica.

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - JULY 11: Sergio Ramos della Spagna contrasta Dirk Kuyt dei Paesi Bassi durante la finale della Coppa del Mondo FIFA 2010 in Sudafrica, tra Olanda e Spagna, allo stadio Soccer City l'11 luglio 2010 a Johannesburg, Sudafrica. (Photo by Doug Pensinger/Getty Images)

A Johannesburg, sede della finale Mondiale del 2010 tra Olanda e Spagna, Sneijder e Sergio Ramos erano due punti fermi delle rispettive Nazionali. Dopo una battaglia protrattasi fino ai tempi supplementari, fu la rete di Don Andres Iniesta a rompere l'equilibrio e a regalare la prima Coppa del Mondo al paese iberico. Nonostante la tremenda delusione per aver perso la chance irripetibile di regalare una gioia eterna al proprio paese, Sneijder trovò comunque la forza di scambiare la propria maglia con quella dell'allora terzino destro.

💰 SNEIJDER VENDE POR 65.126 € LA CAMISETA DE RAMOS DE LA FINAL DEL MUNDIAL



🇪🇸 El neerlandés la intercambió con Sergio tras perder la final de Sudáfrica 2010 y ahora un comprador de Brasil se la ha adjudicado en una subasta



👀 También vendió su propia camiseta de aquella… pic.twitter.com/4rVC0aIAwJ — Post United (@postunited) November 26, 2026

La vendita a più di 65.000 euro