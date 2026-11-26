L'iconica numero 15 della Roja di Sergio Ramos è stata venduta da Wesley Sneijder per circa 65.000 euro
Pazza idea Sergio Ramos: lascia la sua sua maglia autografata a Plaza Cibeles a Madrid
Maglie, scarpini, guantoni e fasce da capitano hanno, da sempre, un valore inestimabile, dal punto di vista affettivo e non solo, nel mondo del calcio. Tanti sono i collezionisti che custodiscono gelosamente i propri cimeli, regalatigli direttamente dai calciatori o ricevuti per vie traverse, ma altrettanti sono coloro che decidono di far passare del tempo nella speranza che quegli oggetti acquisiscano valore per poi venderli o metterli all'asta. Esattamente ciò che ha deciso di fare Wesley Sneijder, trequartista olandese con un passato al Real Madrid e all'Inter che, in questi giorni, ha deciso di disfarsi di una delle maglie più iconiche del gioco: quella indossata da Sergio Ramos la notte della finale Mondiale del 2010.
Sneijder e Sergio Ramos, compagni e avversariI due condivisero lo spogliatoio del Real Madrid dal 2007 al 2009 quando erano dei giovani in rampa di lancio, ma non delle colonne. I loro destini si separarono proprio in quell'estate, quando Sneijder decise di accettare l'offerta dell'Inter nelle ultime ore di calciomercato, diventando uno dei volti più riconoscibili dello storico Triplete nerazzurro. Caso volle che, al termine di quella stagione di club, trionfale per Sneijder e amara per Sergio Ramos, rimasto a bocca asciutta, l'epilogo non poteva che essere in Sudafrica.
A Johannesburg, sede della finale Mondiale del 2010 tra Olanda e Spagna, Sneijder e Sergio Ramos erano due punti fermi delle rispettive Nazionali. Dopo una battaglia protrattasi fino ai tempi supplementari, fu la rete di Don Andres Iniesta a rompere l'equilibrio e a regalare la prima Coppa del Mondo al paese iberico. Nonostante la tremenda delusione per aver perso la chance irripetibile di regalare una gioia eterna al proprio paese, Sneijder trovò comunque la forza di scambiare la propria maglia con quella dell'allora terzino destro.
La vendita a più di 65.000 euroA distanza di sedici anni da quella serata, rimasta impressa nella memoria del popolo spagnolo, Wesley Sneijder ha deciso di mettere all'asta, organizzata sulla piattaforma MatchWornShirt, la maglia a maniche lunghe e con l'iconico numero 15 di Sergio Ramos. Quest'ultima è stata venduta per la modica cifra di 65.126 euro a un collezionista brasiliano. Ben 60.000 in più rispetto al costo della maglia dell'olandese che, in quella rassegna, segnò 5 gol in 7 partite, toccando la vetta più alta della propria carriera. Una differenza di prezzo enorme, ma che lascia intendere come la storia venga scritta solo e soltanto dai vincitori.
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