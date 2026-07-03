L'Al-Nassr ha sorpreso tutti. Con un comunicato ufficiale, il club saudita ha annunciato Ange Postecoglou come nuovo allenatore della prima squadra. L'australiano riparte così dall'Arabia Saudita dopo l'ultima esperienza al Nottingham Forest e avrà il compito di guidare una delle squadre più ambiziose del campionato. Ad attenderlo c'è soprattutto Cristiano Ronaldo, leader tecnico e simbolo del progetto gialloblù. Per Postecoglou inizia una nuova avventura lontano dall'Europa, ma ricca di aspettative. Il tecnico ha firmato un contratto biennale e dovrà gestire una rosa costruita per vincere tutto, con l'obiettivo di confermare il titolo nazionale e continuare a valorizzare uno dei calciatori più iconici della storia.

Nuova era all'Al-Nassr: Postecoglou prende le redini della squadra di CR7

è arrivata senza particolari indiscrezioni. I contatti consono stati portati avanti lontano dai riflettori e si sono chiusi con la firma dell'ex tecnico australiano. Una decisione che apre un nuovo capitolo nella sua carriera. Dopo la deludente parentesi al, l'allenatore classe 1965 avrà subito una grande. Dovrà gestire uno spogliatoio ricco di campioni e, soprattutto, il finale di carriera di, ancora punto di riferimento della squadra. Non sarà un compito semplice. Le aspettative sono altissime e l'Al-Nassr vuole continuare a dominare in, oltre a ritagliarsi un ruolo sempre più importante anche nelle competizioni continentali. Per Postecoglou rappresenta un'occasione per rilanciarsi dopo gli ultimi mesi difficili. Per, invece, è l'inizio di un nuovo ciclo con unchiamato a proseguire un progetto che punta ancora una volta a vincere.

LONDRA, INGHILTERRA – 13 settembre 2025: Ange Postecoglou, allenatore del Nottingham Forest, osserva il campo durante la partita di Premier League tra Arsenal e Nottingham Forest, disputata all'Emirates Stadium il 13 settembre 2025 a Londra, Regno Unito. (Foto di Ritchie Sumpter/Nottingham Forest FC via Getty Images)

Una nuova era

spera di rilanciare. I suoi ultimi anni sono stati pieni di sali e scendi: vittoria in Europa League col Tottenham, ma risultati deludenti in Premier con Spurs e Nottingham. L'Al Nassr può rappresentare un nuovo punto di partenza: una squadra in grado di dargli lo spazio necessario per esprimere le sue idee. Spesso controverse, ma vincenti. Come racconta l'esperienza londinese e quella col Celtic, in Scozia.ha trovato una nuova guida. Il binomio è pronto a partire. Prima il Mondiale, poi si tornerà a correre sotto il vento Arabo. Cr7 è pronto a far esultare il nuovo tecnico. Ora e per i prossimi anni.