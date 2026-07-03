Il tecnico ha firmato un contratto biennale e dovrà gestire una rosa costruita per vincere tutto
L'Al-Nassr vince il campionato: Cristiano Ronaldo alza al cielo la Coppa
L'Al-Nassr ha sorpreso tutti. Con un comunicato ufficiale, il club saudita ha annunciato Ange Postecoglou come nuovo allenatore della prima squadra. L'australiano riparte così dall'Arabia Saudita dopo l'ultima esperienza al Nottingham Forest e avrà il compito di guidare una delle squadre più ambiziose del campionato. Ad attenderlo c'è soprattutto Cristiano Ronaldo, leader tecnico e simbolo del progetto gialloblù. Per Postecoglou inizia una nuova avventura lontano dall'Europa, ma ricca di aspettative. Il tecnico ha firmato un contratto biennale e dovrà gestire una rosa costruita per vincere tutto, con l'obiettivo di confermare il titolo nazionale e continuare a valorizzare uno dei calciatori più iconici della storia.
Nuova era all'Al-Nassr: Postecoglou prende le redini della squadra di CR7La scelta dell'Al-Nassr è arrivata senza particolari indiscrezioni. I contatti con Postecoglou sono stati portati avanti lontano dai riflettori e si sono chiusi con la firma dell'ex tecnico australiano. Una decisione che apre un nuovo capitolo nella sua carriera. Dopo la deludente parentesi al Nottingham Forest, l'allenatore classe 1965 avrà subito una grande responsabilità. Dovrà gestire uno spogliatoio ricco di campioni e, soprattutto, il finale di carriera di Cristiano Ronaldo, ancora punto di riferimento della squadra. Non sarà un compito semplice. Le aspettative sono altissime e l'Al-Nassr vuole continuare a dominare in Arabia Saudita, oltre a ritagliarsi un ruolo sempre più importante anche nelle competizioni continentali. Per Postecoglou rappresenta un'occasione per rilanciarsi dopo gli ultimi mesi difficili. Per Cristiano Ronaldo, invece, è l'inizio di un nuovo ciclo con un allenatore chiamato a proseguire un progetto che punta ancora una volta a vincere.
Una nuova eraPostecoglou spera di rilanciare la sua carriera in Arabia. I suoi ultimi anni sono stati pieni di sali e scendi: vittoria in Europa League col Tottenham, ma risultati deludenti in Premier con Spurs e Nottingham. L'Al Nassr può rappresentare un nuovo punto di partenza: una squadra in grado di dargli lo spazio necessario per esprimere le sue idee. Spesso controverse, ma vincenti. Come racconta l'esperienza londinese e quella col Celtic, in Scozia. Cristiano Ronaldo ha trovato una nuova guida. Il binomio è pronto a partire. Prima il Mondiale, poi si tornerà a correre sotto il vento Arabo. Cr7 è pronto a far esultare il nuovo tecnico. Ora e per i prossimi anni.
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