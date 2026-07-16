Spagna e Argentina si sfideranno nella finale del Mondiale: appuntamento a domenica, ore 21 italiane, al MetLife Stadium del New Jersey. Una sfida, che nei suoi precedenti, è caratterizzata da una assoluta parità: sei vittorie per parte e due pareggi.

I precedenti di Spagna-Argentina: parità totale tra le due nazionali

Sarà, come ogni finale del Mondiale , una partita destinata ad entrare nella storia. Spagna contro Argentina,contro: il vecchio che regala sempre grandi emozioni contro il nuovo che avanza. Si tratta dellache queste due nazionali si affrontano in unao e solamente dellache giocano contro. Il loro primo incontro risale alche si disputò in Inghilterrà. Quella partita, giocata al Villa Park, terminò 2-1 per i sudamericani grazie alle reti di Mendoza e Artime. Per la Roja, invece, andò in gol Pirri. Gli spagnoli uscirono dai gironi, gli argentini furono poi eliminati ai quarti di finale dai padroni di casa che vinsero la coppa.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 15 OTTOBRE: Lautaro Martinez dell'Argentina festeggia con il compagno di squadra Lionel Messi dopo aver segnato il secondo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Argentina e Bolivia allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​15 ottobre 2024 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Oltre a quel singolo match le due nazionali si sono incontrate altre tredici volte: si tratta sempre di partite amichevoli. E le statistiche sono in perfetto equilibrio: sei vittorie per la Roja, sei per la Seleccion e poi due pareggi. L'ultima gara, giocata il 27 marzo del 2018, vide il trionfo della Spagna per 6-1 con i gol di Diego Costa, Thiago e Aspas e una tripletta di Isco. La prima amichevole, invece, risale al 1952. C'è anche una partita, che era in programma, e non si è poi disputata. La ormai famosa Finalissima che avrebbe dovuto mettere contro la nazionale campione d'Europa e quella campione del Sudamerica, appunto le due che si giocheranno la coppa domenica. Ebbene, la Finalissima era prevista per il 27 marzo e si sarebbe dovuta giocare in Qatar. Lo scoppio delle ostilità tra USA, Israele e Iran, ha costretto, però, a cambiare i piani. La partita è stata annullata e poi mai più riprogrammata.