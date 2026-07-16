Le due squadre dovevano disputare la Finalissima a marzo in Qatar ma la guerra tra USA e Iran ha costretto ad annullarla.
Spagna al Mondiale, impazza sempre di più la Cucurella mania
Spagna e Argentina si sfideranno nella finale del Mondiale: appuntamento a domenica, ore 21 italiane, al MetLife Stadium del New Jersey. Una sfida, che nei suoi precedenti, è caratterizzata da una assoluta parità: sei vittorie per parte e due pareggi.
The Final is set: 🇪🇸🆚🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3M7bZ7cXjD— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
I precedenti di Spagna-Argentina: parità totale tra le due nazionaliSarà, come ogni finale del Mondiale, una partita destinata ad entrare nella storia. Spagna contro Argentina, Messi contro Yamal: il vecchio che regala sempre grandi emozioni contro il nuovo che avanza. Si tratta della prima volta che queste due nazionali si affrontano in una finale della Coppa del Mondo e solamente della seconda volta che giocano contro in questa competizione. Il loro primo incontro risale al Mondiale del 1966 che si disputò in Inghilterrà. Quella partita, giocata al Villa Park, terminò 2-1 per i sudamericani grazie alle reti di Mendoza e Artime. Per la Roja, invece, andò in gol Pirri. Gli spagnoli uscirono dai gironi, gli argentini furono poi eliminati ai quarti di finale dai padroni di casa che vinsero la coppa.
Oltre a quel singolo match le due nazionali si sono incontrate altre tredici volte: si tratta sempre di partite amichevoli. E le statistiche sono in perfetto equilibrio: sei vittorie per la Roja, sei per la Seleccion e poi due pareggi. L'ultima gara, giocata il 27 marzo del 2018, vide il trionfo della Spagna per 6-1 con i gol di Diego Costa, Thiago e Aspas e una tripletta di Isco. La prima amichevole, invece, risale al 1952. C'è anche una partita, che era in programma, e non si è poi disputata. La ormai famosa Finalissima che avrebbe dovuto mettere contro la nazionale campione d'Europa e quella campione del Sudamerica, appunto le due che si giocheranno la coppa domenica. Ebbene, la Finalissima era prevista per il 27 marzo e si sarebbe dovuta giocare in Qatar. Lo scoppio delle ostilità tra USA, Israele e Iran, ha costretto, però, a cambiare i piani. La partita è stata annullata e poi mai più riprogrammata.
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