La Spagna scalda i motori in vista dell'imminente Coppa del Mondo organizzata in USA, Messico e Canada. Alla vigilia del test amichevole contro l'Iraq, in programma a La Coruna, il commissario tecnico Luis de La Fuente non ha nascosto la grandissima emozione per il suo personale debutto nel massimo torneo iridato. "Vivrò un momento storico. Sono felice, sono al settimo cielo", ha dichiarato in sala stampa, aggiungendo di non vedere l'ora di poter finalmente competere per un traguardo così importante. Il selezionatore si è detto inoltre estremamente soddisfatto del gruppo a sua disposizione in questi giorni di ritiro: "Siamo molto contenti dell'atteggiamento e del comportamento di tutti i giocatori".

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365

Il recupero di Lamine Yamal e lo stato dell'infermeria

L'attenzione deie dei media iberici è inevitabilmente concentrata sullo stato di salute di Lamine Yamal . Il giovanissimo e cristallino talento di proprietà delè attualmente alle prese con le ultime fasi di recupero da un fastidiosoal bicipite femorale sinistro, patito nello scorso mese di aprile. A tranquillizzare tutto l'ambiente ci ha pensato direttamente, svelando le tempistiche per il suo rientro in campo: "Lamine Yamal non giocherà domani, ma siamo fiduciosi che sarà pronto per il 15 giugno". Il commissario tecnico ha poi precisato che l'effettivodel ragazzo verrà valutato con calma. In generale, la situazionespagnola non preoccupa affatto: "Quelli infortunati stanno recuperando come previsto. Tutti sono arrivati in buone condizioni".

BARCELLONA, SPAGNA - 31 MARZO: L'allenatore della nazionale spagnola Luis de la Fuente osserva la partita prima dell'amichevole internazionale tra Spagna ed Egitto allo stadio RCDE di Barcellona, Spagna, il 31 marzo 2026. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

L'Intelligenza Artificiale e la griglia delle favorite

Spagna, De La Fuente allo scoperto su Yamal: “Ci sarà per l’esordio Mondiale” 🇪🇸🎙️https://t.co/aDMNfclqwq — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 3, 2026

Il prossimo sarà il primo, storicoallargato a ben 48 squadre partecipanti. Interrogato su quali siano le vere formazioniper la vittoria finale, il tecnico ha risposto con una curiosa e profonda riflessione sulle nuove: "L'intelligenza artificiale è il futuro e penso che sia fantastica, ma mi fido di più delle persone. Do più valore a ciò che dicono i professionisti o i media".

Secondo de La Fuente, la competizione sarà durissima e ricca di pretendenti, stilando un personale elenco delle Nazionali con chance di vittoria: "Francia, Inghilterra, Argentina, Brasile, Marocco, Spagna, Portogallo, Senegal". Nonostante le ovvie insidie del torneo, il CT ha voluto ribadire la totale fiducia nei mezzi della sua squadra: "Sarà un Mondiale molto difficile e ci sentiamo in grado di competere per la vittoria".

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365