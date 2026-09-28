La gentilezza dell'ala spagnola è stata notata dal centrocampista dell'Arsenal, che si è lasciato sfuggire anche un commento personale sulla forza del Blaugrana...
Spagna, che golden age: arriva anche il Mondiale femminile U20
La Spagna non accenna ad arretrare di un millimetro dal dominio che sembrerebbe aver instaurato nel panorama calcistico mondiale. Gli iberici giocheranno nella serata di domani contro la Croazia, in un re-match degli ottavi di finale degli Europei del 2021. All'epoca, i croati sembravano essere posizionati meglio come rosa, provenienti dallo splendido exploit della Coppa del Mondo 2018. Gli iberici invece erano allenati da Luis Enrique, al principio del progetto calcistico messo a punto da Luis de la Fuente.
La partita finì 5-3 per le Furie Rosse, grazie alle reti di Sarabia, Azpilicueta, Ferran Torres, Alvaro Morata e Mikel Oyarzabal. Mentre 3 sono fuori dal giro, Ferran e Mikel sono le punte titolari del nuovo corso spagnolo, entrambe fondamentali nelle trame di sviluppo organizzate dal CT. Nel 2021, la Spagna prediligeva ancora un calcio posizionale e di possesso, a cui de la Fuente ha aggiunto una notevole dose di verticalità a Euro 2024 grazie alla possibilità di schierare ali come Nico Williams e Lamine Yamal.
Lamine Yamal e la maglietta per il figlio di RiceLamine Yamal è uno dei talenti più brillanti del mondo e il più importante delle nuova generazione iberica. Dopo aver vinto l'Europeo da assoluto protagonista a soli 17 anni nel 2024, il 10 del Barça ha iniziato a vincere scudetti in Spagna, oltre che l'ultimo Mondiale estivo, nonostante qualche acciacco fisico. Tuttavia, i problemi fisici sembrano essere alle spalle e l'inizio della nuova stagione ha portato un Lamine Yamal in ottima forma.
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