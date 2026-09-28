La Spagna non accenna ad arretrare di un millimetro dal dominio che sembrerebbe aver instaurato nel panorama calcistico mondiale. Gli iberici giocheranno nella serata di domani contro la Croazia, in un re-match degli ottavi di finale degli Europei del 2021. All'epoca, i croati sembravano essere posizionati meglio come rosa, provenienti dallo splendido exploit della Coppa del Mondo 2018. Gli iberici invece erano allenati da Luis Enrique, al principio del progetto calcistico messo a punto da Luis de la Fuente.

LONDRA, INGHILTERRA - 26 SETTEMBRE: Lamine Yamal (Spagna) segna il primo gol della sua squadra superando James Trafford (Inghilterra) durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Spagna, disputata al Wembley Stadium di Londra il 26 settembre 2026. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

La partita finì 5-3 per le Furie Rosse, grazie alle reti di Sarabia, Azpilicueta, Ferran Torres, Alvaro Morata e Mikel Oyarzabal. Mentre 3 sono fuori dal giro, Ferran e Mikel sono le punte titolari del nuovo corso spagnolo, entrambe fondamentali nelle trame di sviluppo organizzate dal CT. Nel 2021, la Spagna prediligeva ancora un calcio posizionale e di possesso, a cui de la Fuente ha aggiunto una notevole dose di verticalità a Euro 2024 grazie alla possibilità di schierare ali come Nico Williams e Lamine Yamal.

Lamine Yamal e la maglietta per il figlio di Rice

Lamine Yamal è uno dei talenti più brillanti del mondo e il più importante delle nuova generazione iberica. Dopo aver vinto l'Europeo da assoluto protagonista a solianni nel 2024, il 10 del Barça ha iniziato a vincere scudetti in Spagna, oltre che l'ultimo Mondiale estivo, nonostante qualche acciacco fisico. Tuttavia, i problemi fisici sembrano essere alle spalle e l'inizio della nuova stagione ha portato un Lamine Yamal in ottima forma.L'ala spagnola ha così segnatostagionali col Barcellona, conditi da 6 assist in sole 8 partite disputate. Inoltre, anche il suo ritorno in nazionale è stato parecchio intenso. Nella super sfida contro l'Inghilterra, vinta per 2-3, Lamine Yamal ha segnato il primo gol dopo soli 2'. Un talento che sta maturando anche fuori dal campo, come dimostrato dalle immagini al termine della partita. Infatti, il numero 10 Blaugrana ha parlato con il compagno di club Gordon, che gli ha consegnato un messaggio specifico da parte di(assente in campo per infortunio). Lamine Yamal ha così raggiunto il centrocampista dell'Arsenal nel tunnel del campo, per scattare una foto col figlio del nazionale inglese, che in seguito lo ha ringraziato ed elogiato: "Per me, sei il migliore".