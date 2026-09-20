L'espulsione comminata al difensore centrale ha cambiato l'inerzia della partita

Francesco Lovino
Sporting Arsenal Gyokeres

L'Alvalade applaude Gyokeres: lo svedese dell'Arsenal si prende l'abbraccio dello Sporting

Lo Sporting Lisbona si butta via e cestina una grande occasione. Dopo esser andato in doppio vantaggio con le reti di Inacio e Suarez, ha lasciato campo libero all'Arouca nel secondo tempo. La sfida è terminata in pareggio sul 2-2 e i rimpianti sono molteplici per la squadra di casa. Tutto o quasi, infatti, si è deciso al minuto 54, quando Debast ha lasciato i suoi in dieci per il resto della gara.

Sporting-Arouca 2-2, Debast si scusa: "Restiamo uniti"

Un errore grossolano che costa due punti sanguinosi: Zeno Debast sa bene che c'è molta della sua responsabilità nel pareggio dell'Arouca. Ha scelto i social il difensore centrale per ricevere comprensione: "Tifosi dello Sporting, oggi mi assumo tutta la responsabilità. Ho commesso un errore e ho lasciato la squadra con un cartellino rosso. Vorrei scusarmi per questo e fare tutto il possibile per rimediare. Combattiamo. Insieme".
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LISBONA, PORTOGALLO - 17 MARZO: Zeno Debast dello Sporting Clube de Portugal festeggia dopo essere stato assegnato un calcio di rigore durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Sporting Clube de Portugal e FK Bodo/Glimt allo Stadio Jose Alvalade il 17 marzo 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

L'allenatore dello Sporting, Rui Borges, non ha discolpato il suo calciatore. L'Arouca, sfruttando la superiorità numerica, ha vinto la resistenza dei biancoverdi, sfiancati dopo l'espulsione: "È molto semplice analizzare il match. C'è stata una gara fino al rosso. Una gara bene giocata, nella quale abbiamo segnato i due gol e avremmo comunque potuto fare di più. Anche nel secondo tempo abbiamo approcciato bene la partita. L'Arouca non riusciva nemmeno a uscire dalla propria metà campo, ma l'espulsione ha cambiato tutto".

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Proprio l'inerzia della partita sembra aver voltato le spalle allo Sporting: "Ci ha obbligati a stare in difesa e vi siamo anche riusciti sino al rigore. Questo episodio ha poi rimesso totalmente in partita gli avversari, dando loro la consapevolezza di poter riuscire a pareggiare". Dopo 7 giornate di Liga, lo Sporting ha conquistato 15 punti ed è terzo in classifica, a tre lunghezze dal Porto e a due dal Benfica che devono ancora giocare.

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