L'espulsione comminata al difensore centrale ha cambiato l'inerzia della partita
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Lo Sporting Lisbona si butta via e cestina una grande occasione. Dopo esser andato in doppio vantaggio con le reti di Inacio e Suarez, ha lasciato campo libero all'Arouca nel secondo tempo. La sfida è terminata in pareggio sul 2-2 e i rimpianti sono molteplici per la squadra di casa. Tutto o quasi, infatti, si è deciso al minuto 54, quando Debast ha lasciato i suoi in dieci per il resto della gara.
Sporting-Arouca 2-2, Debast si scusa: "Restiamo uniti"Un errore grossolano che costa due punti sanguinosi: Zeno Debast sa bene che c'è molta della sua responsabilità nel pareggio dell'Arouca. Ha scelto i social il difensore centrale per ricevere comprensione: "Tifosi dello Sporting, oggi mi assumo tutta la responsabilità. Ho commesso un errore e ho lasciato la squadra con un cartellino rosso. Vorrei scusarmi per questo e fare tutto il possibile per rimediare. Combattiamo. Insieme".
L'allenatore dello Sporting, Rui Borges, non ha discolpato il suo calciatore. L'Arouca, sfruttando la superiorità numerica, ha vinto la resistenza dei biancoverdi, sfiancati dopo l'espulsione: "È molto semplice analizzare il match. C'è stata una gara fino al rosso. Una gara bene giocata, nella quale abbiamo segnato i due gol e avremmo comunque potuto fare di più. Anche nel secondo tempo abbiamo approcciato bene la partita. L'Arouca non riusciva nemmeno a uscire dalla propria metà campo, ma l'espulsione ha cambiato tutto".
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