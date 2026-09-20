Lo Sporting Lisbona si butta via e cestina una grande occasione. Dopo esser andato in doppio vantaggio con le reti di Inacio e Suarez, ha lasciato campo libero all'Arouca nel secondo tempo. La sfida è terminata in pareggio sul 2-2 e i rimpianti sono molteplici per la squadra di casa. Tutto o quasi, infatti, si è deciso al minuto 54, quando Debast ha lasciato i suoi in dieci per il resto della gara.

Sporting-Arouca 2-2, Debast si scusa: "Restiamo uniti"

Un errore grossolano che costa due punti sanguinosi: Zeno Debast sa bene che c'è molta della sua responsabilità nel pareggio dell'Arouca. Ha scelto i social il difensore centrale per ricevere comprensione: "Ho commesso un errore e ho lasciato la squadra con un cartellino rosso.Combattiamo. Insieme".

LISBONA, PORTOGALLO - 17 MARZO: Zeno Debast dello Sporting Clube de Portugal festeggia dopo essere stato assegnato un calcio di rigore durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Sporting Clube de Portugal e FK Bodo/Glimt allo Stadio Jose Alvalade il 17 marzo 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

L'allenatore dello Sporting, Rui Borges, non ha discolpato il suo calciatore. L'Arouca, sfruttando la superiorità numerica, ha vinto la resistenza dei biancoverdi, sfiancati dopo l'espulsione: "È molto semplice analizzare il match. C'è stata una gara fino al rosso. Una gara bene giocata, nella quale abbiamo segnato i due gol e avremmo comunque potuto fare di più. Anche nel secondo tempo abbiamo approcciato bene la partita. L'Arouca non riusciva nemmeno a uscire dalla propria metà campo, ma l'espulsione ha cambiato tutto".

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