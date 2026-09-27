La festa di Mister Evans
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Steve Evans si è unito ai sostenitori del Bristol Rovers, squadra di cui è allenatore dal 2025, dopo il successo per 1-0 contro l'Exeter, prendendo parte ai festeggiamenti nel Thatchers Bar dello stadio. Un modo decisamente particolare per celebrare 3 punti in campionato, ma questa volta non è stata una vittoria come le altre. Infatti, per la squadra di Bristol è stata l'undicesima vittoria casalinga consecutiva, record assoluto per per la squadra guidata dal tecnico scozzese.
Proprio aver battuto questo record, ha portato il tecnico scozzese a voler festeggiare insieme ai propri tifosi questo traguardo incredibile.
La festa di Steve Evans insieme ai tifosiL'allenatore scozzese, insieme al presidente Hussain Al-Saeed, ha raggiunto i tifosi al pub dello stadio e si trovava in mezzo a tutti loro, quando nel locale sono partiti i cori per il Bristol Rovers, tra cui il tradizionale "Hi-ho Bristol Rovers" e "Sweet Caroline", con Evans che ha seguito in maniera naturale il clima di festa. Il tecnico ha poi rivolto alcune parole ai presenti, ringraziandoli per il sostegno ricevuto durante l'inizio di stagione e dedicando un pensiero anche al presidente, che ora vede la sua squadra al terzo posto, a quota 15 punti: "Davvero, grazie per essere venuti e per il supporto che ci date, e grazie anche a quest'uomo alla mia destra (Al-Saeed) che rende tutto questo possibile per noi".
A rendere ancora più particolare la serata è stato il karaoke sulle note di "I'm Gonna Be" dei Proclaimers, con Evans che ha partecipato ai festeggiamenti insieme ai sostenitori. Il Bristol Rovers ha successivamente pubblicato sui propri canali social un video delle celebrazioni, raccogliendo numerosi commenti positivi da parte dei tifosi entusiasti per il record ma anche per la situazione mentale della loro squadra, che ora sogna la promozione.
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