Steve Evans si è unito ai sostenitori del Bristol Rovers, squadra di cui è allenatore dal 2025, dopo il successo per 1-0 contro l'Exeter, prendendo parte ai festeggiamenti nel Thatchers Bar dello stadio. Un modo decisamente particolare per celebrare 3 punti in campionato, ma questa volta non è stata una vittoria come le altre. Infatti, per la squadra di Bristol è stata l'undicesima vittoria casalinga consecutiva, record assoluto per per la squadra guidata dal tecnico scozzese.

Proprio aver battuto questo record, ha portato il tecnico scozzese a voler festeggiare insieme ai propri tifosi questo traguardo incredibile.

La festa di Steve Evans insieme ai tifosi

L'allenatore scozzese, insieme al presidente, ha raggiunto i tifosi al pub dello stadio e si trovava in mezzo a tutti loro, quando nel locale sono partiti i cori per il Bristol Rovers, tra cui il tradizionale, con Evans che ha seguito in maniera naturale il clima di festa. Il tecnico ha poi rivolto alcune parole ai presenti, ringraziandoli per il sostegno ricevuto durante l'inizio di stagione e dedicando un pensiero anche al presidente, che ora vede la sua squadra al terzo posto, a: "Davvero,, e grazie anche a quest'uomo alla mia destra (Al-Saeed)".

BRISTOL, INGHILTERRA - 1° SETTEMBRE: Steve Evans, allenatore del Bristol Rovers, durante la partita di Sky Bet League Two 2026/27 tra Bristol Rovers e Colchester United al The Memorial Stadium il 1° settembre 2026 a Bristol, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

A rendere ancora più particolare la serata è stato il karaoke sulle note di "I'm Gonna Be" dei Proclaimers, con Evans che ha partecipato ai festeggiamenti insieme ai sostenitori. Il Bristol Rovers ha successivamente pubblicato sui propri canali social un video delle celebrazioni, raccogliendo numerosi commenti positivi da parte dei tifosi entusiasti per il record ma anche per la situazione mentale della loro squadra, che ora sogna la promozione.

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Il legame tra Evans e il Bristol Rovers si è rafforzato anche nelle ultime settimane, quando il tecnico è stato, storico club scozzese. Un'ipotesi che però: Evans ha infatti scelto di rimanere a Bristol, spiegando così la sua decisione: "Sono onorato di essere accostato a un incarico del genere, perché se sei scozzese sai quanto sia importante questo club calcistico,".