Stipe Perica si è ritrovato faccia a faccia con Cristiano Ronaldo, dando vita a un incontro che ha unito due attaccanti con percorsi e numeri completamente diversi. L'ex centravanti dell'Udinese ha affrontato l'Al-Nassr con la maglia del Neftchi Fergana, formazione uzbeka con cui sta vivendo una nuova esperienza calcistica lontano dai riflettori del calcio che conta, e al termine della partita ha pubblicato sui social una foto insieme al fuoriclasse portoghese, accompagnandola con una frase iconica: "Insieme più di 1000 gol".

Perica incontra Cristiano Ronaldo: la foto dopo Al-Nassr-Neftchi Fergana

L'incontro tra i due attaccanti si è verificato al termine della sfida di Champions League asiatica tra Al-Nassr e Neftchi Fergana, disputata in Arabia Saudita e conclusa con il successo per 3-1 della squadra di casa. Ronaldo è partito titolare, mentre Perica ha iniziato dalla panchina ed è entrato in campo a mezz'ora dal termine, quando il risultato era già sul 2-1 per i sauditi. Il centravanti croato non è riuscito a cambiare l'andamento della partita, ma ha avuto l'opportunità di incontrare uno dei calciatori più importanti della storia del calcio al termine della gara. La fotografia condivisa sui social ha attirato l'attenzione proprio per la didascalia scelta dall'ex Udinese, che ha giocato con il contrasto tra la propria carriera realizzativa e quella straordinaria del portoghese.

UDINE, ITALIA - 22 OTTOBRE: Stipe Perica dell'Udinese Calcio festeggia dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Juventus allo Stadio Friuli il 22 ottobre 2017 a Udine, Italia. (Foto di Dino Panato/Getty Images)

Dopo diverse esperienze tra Medio Oriente e campionati dell'Est, Perica ha scelto nel febbraio 2026 di trasferirsi in Uzbekistan, firmando con il Neftchi Fergana dopo la fine della sua avventura con la Dinamo Bucarest. Una destinazione meno consueta dei soliti campionati, ma nella quale il croato è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante.

Il Neftchi Fergana è una delle squadre protagoniste del campionato uzbeko e, dal suo arrivo nel febbraio di quest'anno, il croato è riuscito a segnare ben 16 gol in 29 partite. Le reti segnate gli hanno permesso di inserirsi tra i migliori marcatori del torneo, dandogli anche appunto la possibilità di sfidare Cristiano nella AFC Champions League.

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Dopo anni passati nel dimenticatoio, adesso sta lottando per vincere il campionato, e ala sua squadra si trova in prima posizione a quota, e la prossima giornata lo vedrà sfidare i secondi in classifica () in una