Le partite di sabato valide per il quarto turno di Bundesliga si chiudono con Stoccarda-Borussia Dortmund, un grande classico del calcio tedesco. La gara è in programma il 19 settembre alle ore 18:30 alla MHP Arena. I padroni di casa ci arrivano con solo 3 punti in altrettante partite, mentre gli ospiti sono ancora a punteggio pieno. In vista della partita, analizziamo la carta d'identità di Stoccarda e Borussia Dortmund, ovvero età dei giocatori e provenienza geografica.

Stoccarda-Borussia Dortmund, l'età media delle due squadre

Le due squadre condividono un progetto improntato alla giovane età della rosa, dove a un gran numero di ventenni sono affiancati pochi giocatori Over 30. Loha un'età media di 24,7, mentre ildi 23,8. Per i padroni di casa il giocatore più "anziano" ha solo 31 anni e si tratta di Grischa Prömel. Arriva invece a 35 quello degli ospiti, ovvero il portiere di riserva

LONDON, ENGLAND - AUGUST 09: Alexander Meyer del Borussia Dortmund celebra un gol durante la partita amichevole di prestagione tra Arsenal FC e Borussia Dortmund all'Emirates Stadium il 9 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

La stragrande maggioranza dei giocatori ha quindi tra i 17 e i 29 anni e per entrambi i club il premio di più giovane della partita va a un diciassettenne: Ertugrul Yigit per lo Stoccarda e Mathis Albert per il Borussia Dortmund. Per quanto riguarda il reparto più giovane, è il centrocampo a spiccare sugli altri. Per i primi l'età media si attesta sul 23,9, mentre per i secondi solo a 22.

La nazionalità dei giocatori

Come normale che sia lanelle due squadre, ma in numeri molto diversi. Lo Stoccarda, forte di 31 giocatori in rosa, ne conta addirittura 19. Il Borussia Dortmund si ferma a 9 sui 30 totali. Se poi nei padroni di casa sono Francia e Svizzera le più rappresentate a quota 2, negli ospiti il secondo gradino del podio spetta all'con 3.L'. Nei biancorossi sono ben 30, a cui si aggiunge il marocchino El Khannouss come unico extracomunitario. Nei gialloneri sono invece 25, dove i restanti 5 sono 3 giocatori provenienti dalle Americhe (Usa, Ecuador e Brasile) e 2 dall'Africa (Guinea e Algeria).