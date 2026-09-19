La gara è in programma sabato 19 settembre alle ore 18:30 ed è valida per la quarta giornata di campionato
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Le partite di sabato valide per il quarto turno di Bundesliga si chiudono con Stoccarda-Borussia Dortmund, un grande classico del calcio tedesco. La gara è in programma il 19 settembre alle ore 18:30 alla MHP Arena. I padroni di casa ci arrivano con solo 3 punti in altrettante partite, mentre gli ospiti sono ancora a punteggio pieno. In vista della partita, analizziamo la carta d'identità di Stoccarda e Borussia Dortmund, ovvero età dei giocatori e provenienza geografica.
Stoccarda-Borussia Dortmund, l'età media delle due squadreLe due squadre condividono un progetto improntato alla giovane età della rosa, dove a un gran numero di ventenni sono affiancati pochi giocatori Over 30. Lo Stoccarda ha un'età media di 24,7, mentre il Borussia Dortmund di 23,8. Per i padroni di casa il giocatore più "anziano" ha solo 31 anni e si tratta di Grischa Prömel. Arriva invece a 35 quello degli ospiti, ovvero il portiere di riserva Alexander Meyer.
La stragrande maggioranza dei giocatori ha quindi tra i 17 e i 29 anni e per entrambi i club il premio di più giovane della partita va a un diciassettenne: Ertugrul Yigit per lo Stoccarda e Mathis Albert per il Borussia Dortmund. Per quanto riguarda il reparto più giovane, è il centrocampo a spiccare sugli altri. Per i primi l'età media si attesta sul 23,9, mentre per i secondi solo a 22.
La nazionalità dei giocatoriCome normale che sia la Germania è il Paese più rappresentato nelle due squadre, ma in numeri molto diversi. Lo Stoccarda, forte di 31 giocatori in rosa, ne conta addirittura 19. Il Borussia Dortmund si ferma a 9 sui 30 totali. Se poi nei padroni di casa sono Francia e Svizzera le più rappresentate a quota 2, negli ospiti il secondo gradino del podio spetta all'Italia con 3. L'Europa è ovviamente il continente da cui provengono più calciatori. Nei biancorossi sono ben 30, a cui si aggiunge il marocchino El Khannouss come unico extracomunitario. Nei gialloneri sono invece 25, dove i restanti 5 sono 3 giocatori provenienti dalle Americhe (Usa, Ecuador e Brasile) e 2 dall'Africa (Guinea e Algeria).
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