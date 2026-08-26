Cambio di gerarchie alla vigilia del big match d'esordio: l'attaccante eredita il ruolo da Karazor e riceve l'elogio del mister
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Lo Stoccarda ha ufficialmente un nuovo capitano. A confermarlo è stato in prima persona l'allenatore Sebastian Hoeneß, il tecnico ha spiegato come Undav non sia soltanto un calciatore per la squadra, ma che il suo ruolo abbia delle radici molto più profonde, approfondendone le motivazioni ai microfoni di BILD. Il numero 26 sarà centrale nei piani a lungo termine del club tedesco, a partire dal prossimo campionato di Bundesliga.
Le parole di stima di Hoeneß su UndavOra è ufficiale: il VfB Stoccarda ha un nuovo capitano. Deniz Undav eredita la fascia da Atakan Karazor. L'annuncio è arrivato direttamente dal tecnico Sebastian Hoeneß nel corso della conferenza stampa alla vigilia del big match di apertura della Bundesliga contro il Bayern Monaco.
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Buona la prima per il nuovo capitano: 4 a 0 contro il RostockPer Undav, capocannoniere, eroe di coppa e adesso nuovo capitano, si tratta del coronamento di un'estate straordinaria. Scenario opposto invece per Karazor: con l'arrivo a centrocampo di Grischa Prömel (31 anni, prelevato dall'Hoffenheim), l'ormai ex capitano si trova ad affrontare una concorrenza spietata e rischia di perdere il posto da titolare, oltre ad aver dovuto cedere la fascia.
Su Karazor, Hoeneß ha comunque speso parole di profonda stima: "Ata è stato un capitano assolutamente meritevole. Da leader ha proseguito la striscia di successi iniziata al nostro primo anno ed entrerà nella storia del club per aver sollevato la Coppa di Germania. Lo ringrazio di cuore per questo."
Dopo aver bagnato il debutto con la fascia nel successo per 4-0 in DFB-Pokal contro il Rostock, Undav guiderà di nuovo la squadra venerdì sera nell'esordio in campionato contro il Bayern Monaco. Per l'attaccante sarà anche l'occasione di sfatare un vero e proprio tabù: nei sette precedenti disputati in carriera contro i bavaresi, infatti, Undav non è ancora riuscito a trovare la via del gol.
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