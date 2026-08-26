Cambio di gerarchie alla vigilia del big match d'esordio: l'attaccante eredita il ruolo da Karazor e riceve l'elogio del mister

Giorgio Abbratozzato
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Lo Stoccarda ha ufficialmente un nuovo capitano. A confermarlo è stato in prima persona l'allenatore Sebastian Hoeneß, il tecnico ha spiegato come Undav non sia soltanto un calciatore per la squadra, ma che il suo ruolo abbia delle radici molto più profonde, approfondendone le motivazioni ai microfoni di BILD. Il numero 26 sarà centrale nei piani a lungo termine del club tedesco, a partire dal prossimo campionato di Bundesliga.

Le parole di stima di Hoeneß su Undav

Ora è ufficiale: il VfB Stoccarda ha un nuovo capitano. Deniz Undav eredita la fascia da Atakan Karazor. L'annuncio è arrivato direttamente dal tecnico Sebastian Hoeneß nel corso della conferenza stampa alla vigilia del big match di apertura della Bundesliga contro il Bayern Monaco.
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Spiegando i motivi della decisione di affidare la fascia a Undav, Hoeneß ha sottolineato come l'attaccante sia costantemente al centro del gioco: "Deniz è un giocatore con cui ho un confronto continuo da diversi anni, anche per quanto riguarda le dinamiche di campo. Per la posizione che occupa e per la sua leadership, è spesso al centro del gioco e rappresenta il prolungamento della squadra sul terreno di gioco. Non serve nemmeno discutere della sua importanza all'interno del gruppo, per la città e per l'intera regione: incarna a pieno il percorso di successo del VfB Stoccarda, rendendo questa scelta del tutto logica."

Buona la prima per il nuovo capitano: 4 a 0 contro il Rostock

Per Undav, capocannoniere, eroe di coppa e adesso nuovo capitano, si tratta del coronamento di un'estate straordinaria. Scenario opposto invece per Karazor: con l'arrivo a centrocampo di Grischa Prömel (31 anni, prelevato dall'Hoffenheim), l'ormai ex capitano si trova ad affrontare una concorrenza spietata e rischia di perdere il posto da titolare, oltre ad aver dovuto cedere la fascia.

Su Karazor, Hoeneß ha comunque speso parole di profonda stima: "Ata è stato un capitano assolutamente meritevole. Da leader ha proseguito la striscia di successi iniziata al nostro primo anno ed entrerà nella storia del club per aver sollevato la Coppa di Germania. Lo ringrazio di cuore per questo."

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STOCCARDA, GERMANIA - 8 AGOSTO: Deniz Undav del VfB Stoccarda in azione durante l'amichevole pre-stagionale tra VfB Stoccarda ed Everton alla MHP Arena, l'8 agosto 2026 a Stoccarda, Germania. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Dopo aver bagnato il debutto con la fascia nel successo per 4-0 in DFB-Pokal contro il Rostock, Undav guiderà di nuovo la squadra venerdì sera nell'esordio in campionato contro il Bayern Monaco. Per l'attaccante sarà anche l'occasione di sfatare un vero e proprio tabù: nei sette precedenti disputati in carriera contro i bavaresi, infatti, Undav non è ancora riuscito a trovare la via del gol.

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