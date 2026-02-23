Strasburgo batte Lione 3-1: si ferma a 13 la striscia di vittorie dell’OL

Tra gli incontri disputati nel corso della giornata di ieri figura anche quello che ha messo di fronte lo Strasburgo e l' Olympique Lione . Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione della ventitreesima giornata della Ligue 1 . Presso lo Stade de la Meinau, i padroni di casa hanno battuto l'OL 3-1 agganciando il Monaco a 34 punti ed andando, così, a -3 dalla zona Europa. Per la squadra allenata da Paulo Fonseca , invece, si tratta della prima sconfitta dopo ben tredici vittorie di fila , sette delle quali arrivate nella massima competizione francese.

Lo Strasburgo allenato dall'inglese Gary O'Neil ha ospitato l'OL dell'ex Roma e Milan Fonseca nel match valevole per il ventitreesimo turno del campionato francese. Entrambi i club avevano bisogno dei tre punti con l'obiettivo di continuare a lottare per un posto in una delle tre competizioni europee. La prima frazione di gioco termina con i padroni di casa che sbloccano il punteggio al minuto 37 grazie alla rete di Martial Godo su assist di Diego Moreira al termine di una serie di passaggi. Pochi minuti dopo l'inizio della ripresa, precisamente al 52', lo Strasburgo segna il secondo gol con un gran tiro dalla distanza di Moreira su assist di El Mourabat .

Sette minuti più tardi, quindi al minuto 59, l'Olympique Lione ha modo di accorciare le distanze con la rete di Corentin Tolisso, il quale ha segnato un rigore in movimento su assist dell'ucraino Roman Yaremchuk. Negli ultimi dieci minuti di gioco, per la precisione all'ottantesimo, El Mourabat subisce fallo in area e l'arbitro assegna un calcio di rigore, decisione poi confermata a seguito della revisione del VAR. Tre minuti più tardi, l'argentino Joaquin Panichelli non sbaglia dal dischetto e porta il punteggio sul 3-1. Grazie a queste vittoria, lo Strasburgo non solo si avvicina alla zona Europa, ma ha interrotto la striscia di vittorie consecutive dell'OL. Il Lione, dopo ben 13 partite di fila in cui ha vinto, torna a perdere dopo due mesi e sedici giorni, quando il 7 dicembre ha perso 1-0 contro il Lorient.