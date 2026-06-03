Le due protagonista dell'ultima stagione di Ligue1, PSG e Lens, sono pronte nuovamente ad infiammare il calcio transalpino. I parigini, vincitori del campionato, e i rosso-oro, vincitori della Coppa di Francia, si sfideranno nella finale di Supercoppa di Francia e nelle ultime ore la Lega Calcio Professionistica (LFP) ha annunciato dove i due club dovranno contendersi il primo trofeo della prossima stagione.

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Supercoppa di Francia, il Bollaert ospiterà la finale PSG-Lens: la partita si svolgerà il 16 agosto

LE RC LENS ACCUEILLERA LE TROPHÉE DES CHAMPIONS EN OUVERTURE DE LA SAISON 2026/2027



Le Trophée des Champions 2026-2027 se déroulera le dimanche 16 août 2026 au Stade Bollaert-Delelis.



À l’issue du tirage au sort effectué ce jour au siège de la LFP en présence des représentants… pic.twitter.com/2PlGy7PltW — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 3, 2026

Questa mattina si è tenuta una riunione amministrativa della. Argomento centrale è stato il luogo in cui si dovrà disputare la finale di. Alla fine è stato stabilito che la partita tra il Lens , vincitore della Coppa di Francia, e il PSG , campione di Ligue1, si disputerà allo Stade Bollaert-Delelis (dimora dei rosso-oro) domenica 16 agosto 2026. La casa degliospiterà dunque la finale della competizione nazionale per la seconda volta, dopo quella del 2020.

Questa decisione è stata presa anche per dare una sorta di "calcio" ad una ormai vecchia tradizione dato che ben 15 delle ultime 17 finale di Supercoppa di Francia sono state disputate all'estero. L'edizione del 2026, dunque, è stata programmata una settimana prima dell'inizio della stagione di campionato, ovvero domenica 23 agosto.

Il capitano del PSG Marquinos alza al cielo la Champions League vinta sabato 30 maggio contro l'Arsenal. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

La squadra di Luis Enrique, reduce dalla seconda vittoria consecutiva della Champions League, proverà a mettere in tasca la quinta Supercoppa di fila, mentre il Lens punterà al suo primo titolo in questa competizione, a cui ha partecipato solo una volta, nel 1998... proprio contro il PSG. I campioni di Francia in carica, il Lens, persero 1-0 a causa di un gol di Yann Lachuer.

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