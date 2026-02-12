Il presidente UEFA ha difeso la nuova formula della competizione, ma tira anche un sospiro di sollievo sulla questione della superlega

Federico Iezzi Collaboratore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 15:46)

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, è tornato a parlare di Superlega. Lo ha fatto in occasione del 50° congresso della UEFA. Nella cerimonia di apertura, inoltre, il presidente ha difeso il format della Champions League e ha toccato anche lo scomodo argomento di Milan-Como in Australia.

Sulla Superlega: "Eravamo tutti stanchi" — "Eravamo stanchi", dichiara Ceferin parlando del fallito progetto della Superlega. E questo fallimento, grazie all'accordo di principio tra Real Madrid e UEFA, è ormai ufficiale. Ha poi aggiunto: "Sono felice che Real Madrid e Barcellona tornino a far parte della nostra famiglia. Sia chiaro: non abbiamo mai perso il rispetto reciproco con Florentino Perez e nemmeno il nostro amore per il calcio. Ci sono state delle divergenze. L'unico vero vincitore è il calcio".

Nel suo discorso, Ceferin ha poi parlato del ritorno alla stabilità nel mondo calcistico. Lo ha fatto offrendo anche un paragone storico: "A pochi chilometri da qui, a Waterloo, abbiamo imparato che la stabilità è un qualcosa di di prezioso e allo stesso tempo molto fragile. Oggi non servono lunghe lezioni di storia: percepiamo la polarizzazione, il mondo si sta dividendo. Cosa c'entra tutto questo con il calcio? Tutto. Perché in un mondo che divide, il calcio può unire".

Ceferin difende la nuova Champions Leauge — Trattando del calcio europeo, in particolare delle coppe, Ceferin ha difeso a spada tratta il nuovo format della Champions League, che tanto ha fatto discutere prima della sua entrata in vigore. E che ancora fa discutere e polemizzare: "Molti avevano dubbi, molti ci hanno detto che avremmo fallito. Ora invece le competizioni hanno più competitività e sono migliori. Non è stato un caso: abbiamo costruito questo modello con con attenzione e responsabilità. Sono cresciuti ascolti, ricavi e competitività".

In chiusura, poi, Ceferin ha brevemente parlato anche del fallimento dell'iniziativa Milan-Como in Australia: "I campionati nazionali traggono la loro forza dai tifosi e provare ad esportarli all'estero indebolisce i legami storici fra tifo e club. Non si può sacrificare la base: l'unità del calcio inizia dal suo territorio".