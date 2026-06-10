Si avvicina l'inizio della Coppa del Mondo e già si vede un pò di tutto. Per propiziare il buon andamento del torneo, infatti, la ministra dello sport francese, Marina Ferrari, ha regalato alla squadra delle pietre portafortuna con capacità benefiche.

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Le pietre propiziatorie per la Francia di Mbappè e Deschamps

Al termine di un incontro ufficiale con lo staff e i rappresentanti della Federazione calcistica francese la ministra dello sport, Marina, ha regalato degli oggetti decisamente insoliti ai Blues. Trattasi di due pietre che lei considera portatrici di fortuna e che dovrebbero favorire il percorso dei francesi al Mondiale di USA, Canada e Messico. Durante il pranzo con la squadra, alla presenza anche del presidente Macron, del tecnico Deschamps , del presidente della FFF, la Ferrari ha poi spiegato il significato del suo curioso regalo.

"Quando, più di vent’anni fa, affrontai la mia prima campagna elettorale, una sostenitrice mi regalò una pietra di protezione che mi accompagna ancora oggi. Per questo ho voluto a mia volta donarvi due pietre: una in diaspro blu e una in cristallo di rocca. Il diaspro blu dà energia e aiuta a raggiungere i propri obiettivi, mentre mentre il cristallo di rocca riduce lo stress, aumenta la fiducia in sé stessi e può alleviare anche le tensioni fisiche".

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Blu e bianco come i colori delle vostre maglie

La ministra ha poi concluso spiegando che ha scelte pietre di quel colore come rimando ai colori delle divise della nazionale francese: "Blu e bianco come la vostra maglia". Ha poi invitato i giocatori a tenere le due pietre sempre con loro, a portarle negli Stati Uniti, e persino a tenerle nelle calze. La Francia di, Mbappè, Douè, debuttaal MetLife Stadium. Non sappiamo se i giocatori seguiranno il consiglio della ministra ma non resta che scoprirlo.

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