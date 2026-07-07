Brutta notizia per la Svizzera alla vigilia della sfida contro la Colombia. Secondo quanto riportato dalla RSI, Johan Manzambi potrebbe essere costretto a saltare il prossimo impegno della nazionale elvetica a causa di un problema fisico accusato durante l'ultimo allenamento.

Manzambi si ferma a poche ore da Svizzera-Colombia

Il centrocampista offensivo si sarebbe fermato dopo una botta al ginocchio. Un episodio che ha immediatamente fatto scattare l'allarme nello staff tecnico svizzero. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma la sua presenza contro la Colombia resta in forte dubbio. Una possibile assenza pesante per la Svizzera, considerando il rendimento avuto fin qui da Manzambi in questo Mondiale., conquistando spazio e fiducia grazie a prestazioni di grande personalità nonostante la giovane età.

Manzambi ha vissuto un torneo da assoluto protagonista, diventando uno dei simboli della nuova generazione del calcio svizzero. Qualità tecnica, capacità di inserirsi negli spazi, dinamismo e una sorprendente maturità tattica hanno permesso al centrocampista di imporsi come una delle pedine più importanti della squadra.

🚨🚨 JOHAN MANZAMBI🇨🇭 DEVRAIT ÊTRE FORFAIT POUR LE MATCH FACE À LA COLOMBIE 🇨🇴 !!!! ❌



Le milieu offensif s’est blessé au genou à l’entraînement. 🤕



Gros coup dur pour la Suisse🇨🇭. 😩



🗞️ @Blick_Sport pic.twitter.com/6QqfTm0W19 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 7, 2026

I numeri raccontano un impatto straordinario: 2 gol e 1 assist nelle prime tre partite del Mondiale, con un coinvolgimento diretto nelle azioni offensive della Svizzera che lo ha reso uno degli uomini più decisivi della rosa. Una crescita esponenziale che ha attirato l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

La possibile assenza contro la Colombia rappresenterebbe quindi una perdita significativa per il commissario tecnico, che dovrà eventualmente trovare una soluzione alternativa per sostituire un giocatore diventato fondamentale negli equilibri della squadra. La Svizzera attende ora gli esami e gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista. L'obiettivo è scongiurare un infortunio serio e permettere a Manzambi di continuare il suo Mondiale da sogno.

Dopo aver sorpreso tutti con le sue prestazioni. Il giovane talento elvetico spera di poter tornare presto a disposizione e continuare a scrivere una delle storie più belle di questa rassegna iridata.