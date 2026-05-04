Un evento che inevitabilmente richiama anche il delicato equilibrio politico tra le due Nazioni.

Michele Massa
Jesse Lingard capo ultras al Seoul (Fonte Video Account X Footballogue)

Lingard capo ultras dirige i cori, l'ex Manchester United è rinato al Seoul FC

Corea del Nord e Corea del Sud tornano a sfidarsi

Nel calcio internazionale femminile arriva una storia che sta attirando molta attenzione: una sfida tra due rappresentative coreane che si ritrovano di nuovo una contro l’altra in un contesto ufficiale, in un incrocio raro e dal forte valore simbolico. Secondo quanto riportato da A Bola, la gara vede opposte squadre legate alla Corea del Nord e Corea del Sud, un confronto che non si verifica spesso e che, proprio per questo, genera grande interesse mediatico. Non è solo una partita di calcio: è un evento che inevitabilmente richiama anche il delicato equilibrio politico tra le due Nazioni.

Korea Republic v Morocco: Group H - FIFA Women's World Cup Australia &amp; New Zealand 2023

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