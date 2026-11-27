Alla vigilia di uno degli appuntamenti più sentiti del calendario, il derby del Galles del Sud contro il Cardiff, lo Swansea si trova a gestire una delicata vicenda extracalcistica. La dirigenza del club gallese ha infatti avviato un'indagine interna dopo che una fotografia intima di un proprio tesserato è stata diffusa senza autorizzazione sui social. L'immagine è stata successivamente rimossa, mentre la società ha evitato qualsiasi dichiarazione ufficiale sulla natura del contenuto. Il calciatore coinvolto prosegue intanto regolarmente gli allenamenti insieme al resto del gruppo, provando a mantenere la concentrazione sul campo in una settimana segnata anche dal cambio allenatore.

Swansea, il quadro della situazione

Caricamento post Instagram...

Emergenza allenatore verso il Cardiff: c'è Williams in attesa di Alexandersson