L'immagine è stata rimossa dai social e il giocatore si allena regolarmente a Fairwood: lo Swansea mantiene il massimo riserbo
Missione compiuta: il tifoso in bici da La Plata a Montevideo incontra l'Estudiantes
Alla vigilia di uno degli appuntamenti più sentiti del calendario, il derby del Galles del Sud contro il Cardiff, lo Swansea si trova a gestire una delicata vicenda extracalcistica. La dirigenza del club gallese ha infatti avviato un'indagine interna dopo che una fotografia intima di un proprio tesserato è stata diffusa senza autorizzazione sui social. L'immagine è stata successivamente rimossa, mentre la società ha evitato qualsiasi dichiarazione ufficiale sulla natura del contenuto. Il calciatore coinvolto prosegue intanto regolarmente gli allenamenti insieme al resto del gruppo, provando a mantenere la concentrazione sul campo in una settimana segnata anche dal cambio allenatore.
Swansea, il quadro della situazioneSul piano normativo, la vicenda tocca un ambito particolarmente sensibile in Gran Bretagna. La diffusione online di fotografie di nudo o di materiale intimo in assenza di consenso costituisce un reato penale ai sensi della Sezione 66B del Sexual Offences Act 2003. Punisce inoltre la creazione o la manipolazione di immagini esplicite attraverso sistemi di intelligenza artificiale, un caso equiparato alla condivisione illecita di materiale reale. Proprio per la delicatezza dei profili giuridici e personali coinvolti, lo Swansea sta ricostruendo con attenzione la dinamica dell'episodio prima di prendere ulteriori decisioni.
Caricamento post Instagram...
Emergenza allenatore verso il Cardiff: c'è Williams in attesa di AlexanderssonIl caso arriva in un momento di transizione delicato sul fronte tecnico per lo Swansea, ottavi in classifica con tre sconfitte nelle ultime quattro giornate e chiamati ad affrontare un Cardiff diciassettesimo con quattro vittorie nelle prime diciassette gare. Dopo l'addio di Vitor Matos, passato alla guida dello Strasburgo, il club non ha ancora individuato un sostituto e affiderà la squadra a Ashley Williams, affiancato in panchina da altre due bandiere del club come Joe Allen e Leon Britton. Per il futuro il principale candidato resta l'attuale tecnico del Rosenborg, Freyr Alexandersson, con cui non è stato però ancora raggiunto un accordo. L'allenatore scandinavo ha spiegato di non essersi mai trovato prima in una situazione simile, ammettendo che la vicenda lo mette un po' a disagio per il forte legame con i giocatori e lo staff del Rosenborg.
© RIPRODUZIONE RISERVATA