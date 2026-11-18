Il campionato francese continua ad assistere a un importante valzer di panchine. Sulla scia di Paulo Fonseca, Yannick Cahuzac e Didier Digard, anche Vitor Matos sta per unirsi al grande mercato degli allenatori della Ligue 1. Il tecnico portoghese infatti sarebbe in procinto di lasciare la panchina dello Swansea, attualmente sesto in Championship, per accasarsi allo Strasburgo, al posto del connazionale Hugo Oliveira. Quest'ultimo non è stato ancora ufficialmente esonerato ma, a detta della stampa locale, il suo addio al Le Racing sarebbe imminente.

Vitor Matos allo Strasburgo: accordo chiuso con lo Swansea

Secondo quanto riportato dal noto giornale portoghese A Bola, Vitor Matos sarebbe pronto a lasciare lo Swansea per assumere la guida dello Strasburgo, con l'intesa tra le parti che, come confermato anche da Sky Sports UK e il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, sarebbe ormai definita.

Il tecnico portoghese firmerà un contratto fino alcon il club alsaziano, aprendo così una nuova fase della sua carriera nel massimo campionato francese.

Sempre secondo A Bola, per assicurarsi l'allenatore, lo Strasburgo pagherà la clausola rescissoria prevista dal contratto con la società gallese, la quale si attesta intorno ai 5,1 milioni di sterline, pari a circa 6 milioni di euro. Un'operazione molto importante per i Bleu et Blanc, i quali proveranno a invertire la rotta di un campionato e di un momento decisamente negativo.

🚨🔵⚪️ Vitor Matos has agreed to become new RC Strasbourg head coach, deal done.



Matos leaves Swansea with immediate effect. pic.twitter.com/jx5m7UEXnI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2026

Strasburgo, cambia la guida tecnica: via un portoghese per un altro portoghese

Tredicesimo posto in Ligue 1 e ben cinque sconfitte nelle ultime sei partite di campionato. È questo il bilancio che, con ogni probabilità, porterà lo Strasburgo alla scelta di esonerare l'attuale allenatore Hugo Oliveira, per far spazio al giovanissimo connazionale Vitor Matos (38 anni). Una decisione maturata, soprattutto, con l'arrivo dell'ultima pausa per le nazionali del 2026, nella speranza che il nuovo tecnico portoghese possa guidare Le Racing verso un 2027 decisamente più positivo.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 7 NOVEMBRE: Vitor Matos, allenatore dello Swansea City, osserva prima della partita di Sky Bet Championship 2026/27 tra Birmingham City e Swansea City, disputata al St Andrew’s at Knighthead Park il 7 novembre 2026 a Birmingham, in Inghilterra. (Foto di Cameron Smith/Getty Images).

L'operazione, che nelle prossime ore dovrebbe diventare ufficiale, completa così un avvicendamento tra due allenatori portoghesi e conferma la crescente mobilità dei tecnici in Ligue 1. Per Matos, l'obiettivo sarà ora adattarsi rapidamente al calcio francese e incidere fin da subito sui risultati di uno Strasburgo che, in questo momento, vede a -7 la zona europea.