In una recente intervista il portiere del Barcellona mette a nudo una sua dipendenza, il fumo.
Gran gol ed esultanza alla Messi: Szczesny è diventato un Blaugrana Doc!
Woyzeck Szczęsny vive una fase inaspettata della sua carriera dopo che due anni fa, a 34 anni aveva deciso di ritirarsi. In quella stagione il Barcellona lo chiamò essendo in emergenza nel ruolo di portiere e il polacco accettò di buon grado. Da allora Szczesny ha aggiunto trofei alla sua bacheca. Nella giornata di oggi tramite un intervista al New York Times ha però messo a nudo uno dei suoi difetti maggiori: il fumo. Racconta come in passato sia stato beccato, ai tempi dell'Arsenal, a fumare sotto la doccia dopo una partita o di quale sia il suo soprannome per i tifosi del Barcellona: "Szczesny fumador".
"Una dipendenza che non sono disposto a combattere. Non consiglirei mai di fumare a nessuno"
Il portiere polacco parla di come molti giocatori abbiano dipendenze, lui ha sempre ammesso di avere quella del fumo: "Cerco di essere il più autentico possibile, sembra che la gente lo apprezzi. Potrebbe non sembrare la cosa più professionale del mondo, ma io sono fatto così. La gente sa che ho una dipendenza dalla quale non riesco a liberarmi". queste le parole sul fumo, in più aggiunge: "Immagino che molti calciatori abbiano delle dipendenze che si tratti di nicotina, alcol o gioco d'azzardo, non lo so. Ma c'è un giocatore che ne parla apertamente quello sono io".
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In questa intervista il portiere polacco fa mea culpa per quanto riguarda il suo vizio consapevole che non è un toccasana per la salute. Da sportivo però vuole anche porre un insegnamento ai più giovani sperando che tutti i ragazzi che lo seguono capiscano i danni che il fumo può causare.
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