Due assist nella rimonta fino al 3-3, ma non bastano per conquistare il campionato. Per il bomber finlandese l'ultima partita da professionista si chiude con una grande delusione.

Danilo Loda
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Ci sono finali di carriera che sembrano scritti apposta per mettere alla prova anche i giocatori più esperti. Quello di Teemu Pukki è uno di questi. Il centravanti finlandese ha salutato il calcio giocato senza riuscire a festeggiare il titolo nazionale con l'HJK Helsinki, sfumato proprio nell'ultima giornata di campionato. A 36 anni, il miglior marcatore nella storia della nazionale finlandese aveva scelto di chiudere la propria avventura da professionista in patria, con la squadra che lo aveva visto crescere. L'ultima partita avrebbe potuto regalargli un finale da ricordare, ma il campo ha raccontato un'altra storia.

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La rimonta non basta: il titolo va al KuPS

All'HJK serviva una vittoria contro l'AC Oulu, quarto in classifica, per conquistare il campionato. Una partita sulla carta alla portata della capolista, diventata però complicata fin dai primi minuti. Al termine del primo tempo, infatti, i padroni di casa si trovavano sotto di due reti.

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LONDRA, INGHILTERRA - 4 MARZO: Teemu Pukki del Norwich City in azione durante la partita di Sky Bet Championship tra Millwall e Norwich City al The Den il 4 marzo 2023 a Londra, Regno Unito. (Photo by Henry Browne/Getty Images)

Nella ripresa è entrato Pukki e il suo contributo è stato immediato. L'attaccante ha servito due assist, partecipando alla rimonta che ha portato l'HJK fino al 3-3. Un risultato che, però, non è bastato: grazie alla vittoria nell'ultima giornata, il KuPS ha conquistato il titolo, lasciando ai rivali soltanto il secondo posto. "Fa incredibilmente male", è stato il commento del bomber finlandese.

Pukki, le lacrime dopo l'ultima partita

La delusione è rimasta anche il giorno successivo. Intervistato dal quotidiano Helsingin Sanomat, Pukki ha raccontato senza nascondere le proprie emozioni quanto sia stato difficile accettare quel risultato. "Naturalmente c'erano delusione e tristezza. Ho versato qualche lacrima. All'inizio pensavo di riuscire a mantenere il controllo, ma alla fine le emozioni hanno avuto la meglio. Ho pianto un po', ma va bene così. Fa parte della storia. Voglio ritirarmi dal calcio a modo mio: mi ha dato molto, ma mi ha anche chiesto tanti sacrifici". Un addio intenso, reso ancora più amaro dal ricordo dell'ultima apparizione con la nazionale finlandese, chiusa un anno prima con una pesante sconfitta.

Una carriera da ricordare

Il finale non cambia il valore di una carriera vissuta da protagonista in diversi campionati. Dopo gli inizi in Finlandia, Pukki ha giocato in Spagna con il Siviglia, in Germania con lo Schalke 04, in Scozia con il Celtic e in Danimarca con il Brondby.
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Il legame più forte con il pubblico è arrivato però in Inghilterra, al Norwich City. Con la maglia dei Canaries ha conquistato due volte il titolo di capocannoniere della Championship e ha contribuito alla promozione in Premier League, diventando uno dei giocatori più amato dai tifosi. Successivamente è arrivata anche un'esperienza oltreoceano, negli Stati Uniti con il Minnesota United. Il bilancio parla di oltre 600 partite e 288 gol. Numeri che raccontano un attaccante capace di lasciare il segno in ogni tappa della propria carriera. L'ultimo titolo non è arrivato, ma Pukki può comunque guardare indietro con la soddisfazione di essere stato protagonista, dentro e fuori dalla Finlandia.

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