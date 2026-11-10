Ci sono finali di carriera che sembrano scritti apposta per mettere alla prova anche i giocatori più esperti. Quello di Teemu Pukki è uno di questi. Il centravanti finlandese ha salutato il calcio giocato senza riuscire a festeggiare il titolo nazionale con l'HJK Helsinki, sfumato proprio nell'ultima giornata di campionato. A 36 anni, il miglior marcatore nella storia della nazionale finlandese aveva scelto di chiudere la propria avventura da professionista in patria, con la squadra che lo aveva visto crescere. L'ultima partita avrebbe potuto regalargli un finale da ricordare, ma il campo ha raccontato un'altra storia.

La rimonta non basta: il titolo va al KuPS

All'HJK serviva una vittoria contro l'AC Oulu, quarto in classifica, per conquistare il campionato. Una partita sulla carta alla portata della capolista, diventata però complicata fin dai primi minuti. Al termine del primo tempo, infatti, i padroni di casa si trovavano sotto di due reti.

LONDRA, INGHILTERRA - 4 MARZO: Teemu Pukki del Norwich City in azione durante la partita di Sky Bet Championship tra Millwall e Norwich City al The Den il 4 marzo 2023 a Londra, Regno Unito. (Photo by Henry Browne/Getty Images)

Nella ripresa è entrato Pukki e il suo contributo è stato immediato. L'attaccante ha servito due assist, partecipando alla rimonta che ha portato l'HJK fino al 3-3. Un risultato che, però, non è bastato: grazie alla vittoria nell'ultima giornata, il KuPS ha conquistato il titolo, lasciando ai rivali soltanto il secondo posto. "Fa incredibilmente male", è stato il commento del bomber finlandese.

Pukki, le lacrime dopo l'ultima partita

Una carriera da ricordare

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