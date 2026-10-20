Erik ten Hag racconta gli accordi presi con il Manchester United e la delusione per la partenza di McTominay

Alex Bianchi
LIPSIA, GERMANIA - 27 MAGGIO: Dean Henderson del Crystal Palace solleva il trofeo della UEFA Conference League dopo la vittoria della sua squadra nella finale dell'edizione 2026 tra Crystal Palace FC e Rayo Vallecano de Madrid, disputata alla Football Arena Leipzig il 27 maggio 2026 a Lipsia, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

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Eric ten Hag torna a parlare del suo turbolento periodo al Manchester United e punta il dito contro alcune promesse non mantenute dalla società: tra queste la vicenda legata a Scott McTominay, venduto al Napoli, ma che l'allenatore olandese aveva ribadito di voler trattenere.

McTominay, la promessa infranta dello United:

In un'intervista rilasciata a The Athletic, l'ex allenatore del Manchester United Eric ten Hag ha ricostruito i colloqui avuti durante le vacanze a Ibiza nell'estate del 2024, spiegando come, in quel periodo, il club aveva deciso di confermarlo attivando un'opzione per prolungarne il contratto: "Mi avevano promesso lealtà, sostegno, comunicazione, dicendomi che saremmo stati allineati su ogni scelta", ha spiegato il tecnico. Poi l'accusa: "Ma le promesse non le hanno mai mantenute", ha tuonato ten Hag. Tra gli accordi con la società che riteneva raggiunti, ce ne era uno particolarmente importante: trattenere Scott McTominay, centrocampista scozzese cresciuto nel vivaio dello United e apprezzato molto dall'ex allenatore per la sua capacità di inserirsi in zona gol.
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Ten Hag, nell'intervista, ricorda con precisione la propria posizione sul mercato: "A Ibiza eravamo d'accordo, avevo detto di non vendere McTominay", sostenendo che la squadra avesse bisogno delle sue qualità realizzative: "Scott porta gol e grande mentalità, ha lo United in tutte le sue vene", ha dichiarato di aver detto alla società, ma la decisione finale fu ben diversa.

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MANCHESTER, INGHILTERRA - 05 APRILE: Erik ten Hag, manager del Manchester United, dà istruzioni a Tyrell Malacia, Jadon Sancho e Scott McTominay durante la partita di Premier League tra Manchester United e Brentford FC all'Old Trafford il 05 aprile 2023 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

McTominay al Napoli, ten Hag: "Mi sono sentito deluso"

Nell'estate del 2024, infatti, irrompe il Napoli e il Manchester United cede McTominay per circa 30 milioni di euro, scegliendo di investire su Manuel Ugarte. Ten Hag ricorda le sensazioni provate: "Alla fine lo hanno venduto, mi sono sentito in imbarazzo e deluso", ha spiegato l'olandese, riferendosi alla mancata corrispondenza tra quanto discusso e pattuito, e quanto invece accaduto successivamente. L'ex tecnico dell'Ajax ha inoltre riflettuto sul suo esonero, avvenuto pochi mesi dopo la vicenda McTominay, nell'ottobre del 2024, ritenendolo strano e prematuro: "Separarsi in quel momento è stato strano, tutti i dati e le partite mostravano che eravamo bravi. Avevamo iniziato bene il nostro cammino, sbagliando solo due partite contro Liverpool e Tottenham. Sarebbe stato giusto lasciarlo proseguire...", ha raccontato ten Hag, con evidente amarezza su quello che è stato il suo epilogo al Manchester United.

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