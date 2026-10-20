Eric ten Hag torna a parlare del suo turbolento periodo al Manchester United e punta il dito contro alcune promesse non mantenute dalla società: tra queste la vicenda legata a Scott McTominay, venduto al Napoli, ma che l'allenatore olandese aveva ribadito di voler trattenere.

McTominay, la promessa infranta dello United:

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In un'intervista rilasciata a The Athletic, l'ex allenatore del Manchester Unitedha ricostruito i colloqui avuti durante le vacanze a Ibiza nell'estate del 2024, spiegando come, in quel periodo, il club aveva deciso diattivando un'opzione per prolungarne il contratto: "Mi avevano promesso lealtà, sostegno, comunicazione, dicendomi che saremmo stati allineati su ogni scelta", ha spiegato il tecnico. Poi: "Ma le promesse non le hanno mai mantenute", ha tuonato ten Hag. Tra glicon la società che riteneva raggiunti, ce ne era uno particolarmente importante: trattenere, centrocampista scozzese cresciuto nel vivaio dello United emolto dall'ex allenatore per la sua capacità di inserirsi in zona gol.Ten Hag, nell'intervista, ricorda con precisione la propria posizione sul mercato: "A Ibiza eravamo d'accordo, avevo detto di non vendere McTominay", sostenendo che la squadra avesse bisogno delle sue: "Scott porta gol e grande mentalità, ha lo United in tutte le sue vene", ha dichiarato di aver detto alla società, ma lafinale fu ben diversa.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 05 APRILE: Erik ten Hag, manager del Manchester United, dà istruzioni a Tyrell Malacia, Jadon Sancho e Scott McTominay durante la partita di Premier League tra Manchester United e Brentford FC all'Old Trafford il 05 aprile 2023 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

McTominay al Napoli, ten Hag: "Mi sono sentito deluso"