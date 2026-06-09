Momenti di apprensione al campo d'allenamento dell’Inghilterra a pochi giorni dall’inizio del Mondiale 2026. Un terremoto di magnitudo 6.1, con epicentro al largo della costa occidentale di Cuba, è stato avvertito in diverse zone della Florida, compresa West Palm Beach, luogo in cui la nazionale di Thomas Tuchel si sta allenando in vista dell'amichevole contro la Costa Rica.

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Scosse avvertite fino in Florida

Secondo quanto riportato dai media britannici come il DailyMail e il The Sun, una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio della giornata di ieri, 8 giugno, al largo della costa occidentale di. Il terremoto è stato percepito anche in diverse città della Florida comeProprio a, la nazionale inglese sta svolgendo gli ultimi allenamenti di preparazione prima del match amichevole contro lae, intorno alle ore 14:00 (ora locale) della giornata di ieri, giocatori e staff avrebbero percepito la scossa sismica.

ENFIELD, INGHILTERRA - 30 MARZO: Harry Kane e Lewis Hall della nazionale inglese durante la sessione di allenamento presso il centro di allenamento del Tottenham Hotspur il 30 marzo 2026 a Enfield, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Secondo i dati diffusi dall'US Geological Survey, si tratta di uno dei terremoti più forti mai registrati nell'area del Golfo del Messico negli ultimi 150 anni. Tuttavia, non risultano conseguenze per la spedizione inglese. I giocatori, infatti, stanno continuando ad allenarsi a West Palm Beach e, con l'inizio del Mondiale 2026, si trasferiranno nella città di Kansas City.

England's makeshift Florida camp was rocked by a 6.1 magnitude earthquake, with buildings evacuated in Orlando - where the Three Lions will play against Costa Rica on Wednesday. Local reports have not recorded any damage or injuries, but several videos on pic.twitter.com/426dprnGvl — Daily Mail Sport (@MailSport) June 9, 2026

Verso il Mondiale

Archiviato lo spavento (poiché le maggiori preoccupazioni a livello di sicurezza restano nell'area di), la nazionale dipuò tornare a concentrarsi sul campo. I Three Lions, certamente tra i favoriti alla vittoria finale del Mondiale , termineranno domani gli impegni in amichevole contro lae poi potranno pensare al cammino verso il titolo mondiale.

L'Inghilterra, infatti, sarà impegnata nel gruppo L della competizione insieme a Croazia, Ghana e Panama e il debutto al campionato mondiale è fissato per mercoledì 17 giugno all'AT&T Stadium di Arlington contro la nazionale croata.

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