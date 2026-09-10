Ancora caos in Brasile, per l'annuncio del CT Carlo Ancelotti riguardo a un profondo ringiovanimento della rosa della Nazionale in vista delle prossime manifestazioni internazionali. Il flop allo scorso Mondiale ha dato il via a una profonda riflessione di tutto l'ambiente, raccogliendo però reazioni discordanti tra calciatori e addetti ai lavori. A prendere una posizione netta contro la decisione del tecnico verdeoro è stato il forte difensore del Fluminense Thiago Silva. Intervistato ai microfoni di Radio Tupi, il brasiliano ha messo in guardia il tecnico italiano per il bene della Nazionale, consigliandogli una strada diversa da percorrere, puntando ancora sui senatori. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>