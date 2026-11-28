A 42 anni il capitano dei Tricolor Carioca ha prolungato il suo contratto per un'altra stagione: per il brasiliano è la sua terza avventura con il club di Rio de Janeiro
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Thiago Silva non vuole assolutamente parlare di ritiro. A 42 anni, il brasiliano ha deciso di prolungare il suo contratto con il Fluminense per un'altra stagione. L'ex Milan, dunque, proseguirà la sua avvenuta con il Tricolor carioca almeno fino alla fine del 2027. A comunicarlo è stata la stessa dirigenza del club di Rio de Janeiro con un comunicato ufficiale. Ad oggi, il brasiliano ha totalizzato 227 presenze e 19 reti con i Fluzão.
Thiago Silva-Fluminense, la storia continua: il brasiliano ha rinnovato per un altro annoI tifosi lo avevano chiesto a gran voce e a Thiago Silva non ha esitato un solo istante. A 42 anni, il brasiliano ha ufficialmente prolungato il suo contratto con il Fluminense, di cui è capitano, per un'altra stagione: l'ex Milan continuerà, dunque, a difendere i colori del Tricolor carioca fino alla fine del 2027. Dopo l'ultima annata al Porto, il classe '84 è tornato al club di Rio de Janeiro per la terza volta in carriera e, in questa stagione, ha totalizzato 16 presenze.
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Grazie a questo nuovo rinnovo, il brasiliano continuerà a guidare la squadra ancora per 12 mesi e ad aggiornare il suo curriculum con il club di Rio che, ad oggi, parla di 229 presenze e 19 reti. Di seguito il comunicato: "Thiago Silva ha rinnovato con il Team dei Guerrieri e al Fluminense fino al 2027. Che onore, Mostro".
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