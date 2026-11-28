Thiago Silva non vuole assolutamente parlare di ritiro. A 42 anni, il brasiliano ha deciso di prolungare il suo contratto con il Fluminense per un'altra stagione. L'ex Milan, dunque, proseguirà la sua avvenuta con il Tricolor carioca almeno fino alla fine del 2027. A comunicarlo è stata la stessa dirigenza del club di Rio de Janeiro con un comunicato ufficiale. Ad oggi, il brasiliano ha totalizzato 227 presenze e 19 reti con i Fluzão.

Thiago Silva-Fluminense, la storia continua: il brasiliano ha rinnovato per un altro anno

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I tifosi lo avevano chiesto a gran voce e a Thiago Silva non ha esitato un solo istante. A 42 anni, il brasiliano ha ufficialmente prolungato il suo contratto con il, di cui è capitano, per un'altra stagione: l'excontinuerà, dunque, a difendere i colori del Tricolor carioca fino alla fine del 2027. Dopo l'ultima annata al, il classe '84 è tornato al club di Rio de Janeiro per la terza volta in carriera e, in questa stagione, ha totalizzato 16 presenze.Formatosi nel settore giovanile del club a Xerém, dove è rimasto dagli 11 ai 18 anni, Thiago Silva aveva già vestito la maglia del Fluminense nel biennio 2006-2008, periodo in cui ha vinto lanel 2007 e ha contribuito a portare ialla finale dinella stagione successiva. Dopo oltre 10 anni in Europa, il brasiliano è tornato nel 2024 quando la sua squadra occupava l'ultima posizione e con il suo aiuto ha inanellato una striscia di 10 partite senza concedere un solo gol. Memorabile la, in cui il Tricolor Carioca ha raggiunto una storica semifinale.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 16 OTTOBRE: Thiago Silva del Fluminense festeggia dopo aver vinto la partita tra Fluminense e Juventude con il suo gol come parte del Brasileirao 2025 allo Stadio Maracana il 16 ottobre 2025 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Grazie a questo nuovo rinnovo, il brasiliano continuerà a guidare la squadra ancora per 12 mesi e ad aggiornare il suo curriculum con il club di Rio che, ad oggi, parla di 229 presenze e 19 reti. Di seguito il comunicato: "Thiago Silva ha rinnovato con il Team dei Guerrieri e al Fluminense fino al 2027. Che onore, Mostro".