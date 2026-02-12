Non sono mesi facili per il centrocampista del Villarreal Thomas Partey . Classe 1993, se ne sente sempre più parlare per discussioni extracampo piuttosto che per le prestazioni sul rettangolo di gioco. Il ghanese, il prossimo 13 marzo, dovrà rispondere in tribunale a causa di due nuove denunce provenienti da donne che avrebbero subito violenza sessuale .

Thomas Partey, ci risiamo: nuove accuse di violenza sessuale

Non è nuovo a queste accuse, Partey. Parliamo di un giocatore che ha dovuto fronteggiare già 4 denunce pregresse, dichiarandosi sempre innocente. Le accuse, di tre donne differenti, risalgono al periodo compreso tra 2021 e 2022, con il ragazzo protagonista in maglia Arsenal. Ad inizio stagione sportiva, si è presentato in tribunale per schermare proprio quei capi d'imputazione.