Non sono mesi facili per il centrocampista del Villarreal Thomas Partey. Classe 1993, se ne sente sempre più parlare per discussioni extracampo piuttosto che per le prestazioni sul rettangolo di gioco. Il ghanese, il prossimo 13 marzo, dovrà rispondere in tribunale a causa di due nuove denunce provenienti da donne che avrebbero subito violenza sessuale.
LE ACCUSE
Thomas Partey, ancora guai per il ghanese: 6 denunce per violenza sessuale
Thomas Partey, ci risiamo: nuove accuse di violenza sessuale—
Non è nuovo a queste accuse, Partey. Parliamo di un giocatore che ha dovuto fronteggiare già 4 denunce pregresse, dichiarandosi sempre innocente. Le accuse, di tre donne differenti, risalgono al periodo compreso tra 2021 e 2022, con il ragazzo protagonista in maglia Arsenal. Ad inizio stagione sportiva, si è presentato in tribunale per schermare proprio quei capi d'imputazione.
Ora eccone dei nuovi, con la data del 13 marzo prossimo, come detto sopra, segnata in rosso sul calendario dal ghanese. Thomas era stato arrestato dopo un'inchiesta avviata dalla polizia metropolitana di Londra il febbraio 2022, salvo poi essere rilasciato con cauzione condizionale.
La carriera di Thomas Partey, tra campo e tribunali—
Dopo 7 anni da giocatore di proprietà dell'Atletico Madrid, nel 2020 passò all'Arsenal per 50 mln di euro validi il pagamento della clausola presente nel suo contratto. 130 presenze in Premier League condite da 9 gol non bastarono a convincere i Gunners perché puntassero ancora su di lui. Terminato il contratto, l'estate scorsa tra polemiche e discussioni, fu proprio il Villarreal ad acquisire Thomas Partey oramai 32enne.
Ancora a secco di gol in Liga, le sue prestazioni non stanno esaltando i tifosi. Nonostante le accuse però, il centrocampista può continuare a giocare data la cauzione che lo rende per il momento ancora libero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA