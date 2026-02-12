derbyderbyderby calcio estero Thomas Partey, ancora guai per il ghanese: 6 denunce per violenza sessuale

LE ACCUSE

Thomas Partey, ancora guai per il ghanese: 6 denunce per violenza sessuale

Partey
Thomas Partey, centrocampista del Villarreal, deve far fronte a due nuove denunce per violenza sessuale. Dichiaratosi sempre innocente, le voci sul suo conto si aggravano e il 13 marzo ne risponderà in tribunale
Francesco Lovino
Francesco Lovino Redattore 

Non sono mesi facili per il centrocampista del Villarreal Thomas Partey. Classe 1993, se ne sente sempre più parlare per discussioni extracampo piuttosto che per le prestazioni sul rettangolo di gioco. Il ghanese, il prossimo 13 marzo, dovrà rispondere in tribunale a causa di due nuove denunce provenienti da donne che avrebbero subito violenza sessuale.

Thomas Partey, ancora guai per il ghanese: 6 denunce per violenza sessuale- immagine 2
LONDRA, INGHILTERRA - 04 DICEMBRE: Thomas Partey dell'Arsenal festeggia dopo che William Saliba ha segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Arsenal FC e Manchester United FC all'Emirates Stadium il 04 dicembre 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Thomas Partey, ci risiamo: nuove accuse di violenza sessuale

—  

Non è nuovo a queste accuse, Partey. Parliamo di un giocatore che ha dovuto fronteggiare già 4 denunce pregresse, dichiarandosi sempre innocente. Le accuse, di tre donne differenti, risalgono al periodo compreso tra 2021 e 2022, con il ragazzo protagonista in maglia Arsenal. Ad inizio stagione sportiva, si è presentato in tribunale per schermare proprio quei capi d'imputazione.

Ora eccone dei nuovi, con la data del 13 marzo prossimo, come detto sopra, segnata in rosso sul calendario dal ghanese. Thomas era stato arrestato dopo un'inchiesta avviata dalla polizia metropolitana di Londra il febbraio 2022, salvo poi essere rilasciato con cauzione condizionale.

La carriera di Thomas Partey, tra campo e tribunali

—  

Dopo 7 anni da giocatore di proprietà dell'Atletico Madrid, nel 2020 passò all'Arsenal per 50 mln di euro validi il pagamento della clausola presente nel suo contratto. 130 presenze in Premier League condite da 9 gol non bastarono a convincere i Gunners perché puntassero ancora su di lui. Terminato il contratto, l'estate scorsa tra polemiche e discussioni, fu proprio il Villarreal ad acquisire Thomas Partey oramai 32enne.

Ancora a secco di gol in Liga, le sue prestazioni non stanno esaltando i tifosi. Nonostante le accuse però, il centrocampista può continuare a giocare data la cauzione che lo rende per il momento ancora libero.

Leggi anche
L’ex capo scouting di Guler afferma: “A Madrid sta subendo mobbing”. Arriva la...
Cercle Brugge-Club Brugge, un match “scontato” dal 2021: statistiche e precedenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA