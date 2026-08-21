Toni Kroos incorona Khvicha Kvaratskhelia. Terminato il Mondiale 2026 con la vittoria di una Spagna che ha fatto della sua coralità e del suo gioco il suo vero punto di forza, continua ad aleggiare nelle menti degli appassionati l'incertezza del prossimo vincitore del Pallone d'Oro. La leggenda tedesca, Toni Kross, ha affrontato la questione sui social indicando la stella del Paris Saint-Germain come suo favorito per la vittoria finale del premio.

Toni Kross sceglie Kvaratskhelia

Probabilmente non è la scelta più ovvia, ma per me Khvicha Kvaratskhelia è il numero 1".

Nella giornata di giovedì, su Instagram,ha deciso di indicarecome colui che meriterebbe più di tutti la vittoria finale del Pallone d'Oro 2026 affermando: "

SALISBURGO, AUSTRIA - 12 AGOSTO: Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain osserva la partita di Supercoppa UEFA 2026 tra Paris Saint-Germain e Aston Villa allo Stadion Salzburg il 12 agosto 2026 a Salisburgo, Austria. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

A detta dell'ex Real Madrid, infatti, le sole grandi prestazioni al Mondiale americano di Rodri, Lionel Messi, Jude Bellingham e Kylian Mbappé (considerati i migliori calciatori della 23ª edizione della Coppa del Mondo) non basterebbero per assegnare ad uno di loro il tanto ambito Pallone d'Oro a causa del loro rendimento, buono ma non impressionante, nei club.

"Il miglior giocatore della scorsa stagione"

Continuando, l'ex centrocampista tedesco ha deciso di elogiare la figura e la stagione della stella georgiana dichiarando: "Kvaratskhelia è il miglior giocatore della scorsa stagione. Ed è attualmente il miglior giocatore della migliore squadra di club al mondo".

🚨 Toni Kroos: “The Ballon d’Or should go to Khvicha Kvaratskhelia.



He’s probably won’t win but he’s the number 1 without hesitation.



The best World Cup players: Messi, Jude, Mbappé, Rodri had average club seasons.



Kvara was the best player from currently the best club in the… pic.twitter.com/DSpPcEH6ZT — Madrid Zone (@theMadridZone) August 20, 2026

Parole decisamente importanti da parte di Toni Kroos, il quale rendono omaggio alla strepitosa stagione da 19 gol e 11 assist in 48 partite con la maglia del Paris Saint-Germain di Khvicha Kvaratskhelia. Un'annata impreziosita dalla vittoria della Champions League (la seconda consecutiva), di cui lui è stato certamente protagonista avendo segnato 10 gol e 7 assist in tutto il torneo.