Il 18 Giugno sarà una data importantissima per il Mondiale Americano: a dirigere la gara tra Repubblica Ceca e Sudafrica ci sarà Tori Penso, primo arbitro femminile della competizione. Ma non solo Tori, ad assisterla nella direzione ci saranno anche Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt.

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Mondiale, Tori Penso fa la storia

LIONE, FRANCIA – 25 luglio 2024: l'arbitra Tori Penso controlla il monitor del VAR durante la partita del Gruppo A femminile tra Francia e Colombia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, disputata allo Stade de Lyon il 25 luglio 2024 a Lione, in Francia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images).

Non sarà la prima volta in assoluto, ma è comunque una data destinata ad essere ricordata. L'esordio assoluto di una donna come arbitro di una gara dei mondiali fu già ai mondiali in Qatar, con Stephanie Frappart che diresse la gara tra Germania e Costa Rica. L'arbitro francese infatti fu una delle poche note positive, in un mondiale che fece molto parlare di sè in quanto a diritti umani. Sull'onda della Frappart ora, al Mondiale americano, c'è Tori Penso. La statunitense è infatti stata scelta dalla FIFA per dirigere la gara del 19 giugno tra Repubblica Ceca e Sudafrica.

Oltre a Tori, l'intera terna arbitrale per la gara valida per la seconda giornata del girone A sarà composta da donne: con lei ci saranno infatti le guardalinee Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt. Tori è ormai da tempo la punta di diamante della federazione americana degli arbitri. Oltre all'esordio al mondiale, Teri conta già altre tappe importantissime nel suo percorso da giudice di gara. La statunitense infatti è stata - nel Settembre 2020 - la prima donna a dirigere una gara di MLS (Nashville-DC United).

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. Quella tra Repubblica Ceca e Sudafrica è la sua prima gara in un mondiale, ma maschile. La Penso infatti ha già diretto numerose gare dei mondiali femminili, ed è stata la giudice di gara scelta per la finale del Mondiale 2023. In quell'occasione si sfidarono Inghilterra , e le furie rosse si aggiudicarono il titolo battendo le avversarie per 1-0. E a dirigere il match c'era proprio Tori Penso, che è diventata così

Prima donna a dirigere una gara di MLS, prima statunitense a dirigere una finale dei mondiali, e adesso il mondiale maschile. Tori Penso a 39 anni ha raggiunto l'apice della sua carriera, ma la lista dei record da battere è ancora lunga.

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