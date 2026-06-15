Non è cominciata bene l'esperienza al Mondiale per l'Inghilterra di Southgate, colpita da una serie di improbabili eventi extracalcistici fra una allerta tornado e un furto subito. E proprio riguardo al furto la BBC ha condiviso la lista di oggetti rubati, tra cui un pallone dei Mondiali e una cassa bluetooth.

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Furto ai danni dell'Inghilterra

🤯#Inghilterra, contrattempo insolito: furto del materiale tecnico a Kansas City

https://t.co/FKecBfC9Ui — Tuttosport (@tuttosport) June 13, 2026

Rubati un set Lego e un pallone dei Mondiali

Mentre gli uomini di Southgate stavano riposando, due furgoni che trasportavano oggetti per gli allenamenti e una serie di altre cose appartenenti alla squadra e ai calciatori, sono stati forzati e poi svuotati del loro contenuto. La Football Association ha chiarito che il furto non ha compromesso gli allenamenti in vista del debutto di mercoledì contro la. Nel frattempo la procura della contea di Jackson ha dichiarato di aver incriminato due uomini, Mustafa Salik ed Erfan Kamal, e che i beni rubati valgono circa 18.000 dollari (13.500 sterline). Ma cosa i ladri hanno preso? Quali oggetti?La BBC ha potuto visionare i documenti del tribunale e ha quindi condiviso la curiosa lista delle cose trafugate. Ci sono stivali e scapre di valore, diverse maglie autografate, dei guanti da portiere, un pallone ufficiale del torneo. E ancora: due leoni di peluche, simbolo della nazionale inglese, una cassa per sentire musica della JBL e un set della Lego. Le maglie autografate, in particolare, tutte insieme valgono 15mila dollari. Secondo l'emittente tv britannica, però, la maggior parte delle cose prese dai ladri è stata recuperata dalla polizia. Il difensore dei Tre Leoni, Danha dichiarato: "Personalmente non ho perso nulla, l'abbiamo saputo dai media. Ora la questione è nelle mani della polizia, quindi non so quanto posso commentare. Non se ne è parlato molto, il che ci fa pensare che non siano troppo preoccupati - non ha davvero compromesso i nostri preparativi".

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