Il Tottenham Hotspur non sta passando un bel momento. La squadra londinese si trova ancora in una situazione precaria per quanto riguarda la classifica e l'umore dei suoi tifosi. L'annata passata è stata un vero e proprio incubo per gli Spurs, considerando la salvezza strappata per i capelli all'ultima giornata di Premier League. Ci sono voluti ben 3 allenatori per portare la nave in porto e alla fine, Roberto De Zerbi ce l'ha fatta. Dopo Thomas Frank e Igor Tudor è arrivato il tecnico italiano, fresco di dimissioni dal pandemonio marsigliese. L'ex Sassuolo, dopo aver stabilito un forte legame coi giocatori e aver rinforzato tatticamente la squadra, è stato ricompensato con un mercato importante, scelto per la maggior parte proprio da RDZ. Un mercato milionario che avrebbe dovuto proiettare il Tottenham nelle zone alte della classifica, eppure, finora gli Spurs hanno raccolto solo un misero punticino.

De Zerbi parla di Mudryk e del caso Richarlison

LONDRA, INGHILTERRA - 26 AGOSTO: L'allenatore del Tottenham Roberto De Zerbi in azione durante la partita del secondo turno di Carabao Cup tra Tottenham Hotspur e Charlton Athletic al Tottenham Hotspur Stadium, il 26 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

L'allenatore italiano ha tutte le attenuanti del caso: dai prezzi gonfiati dalla bolla Premier League (tutti gli acquisti provenivano dal mercato interno a cifre spropositate, vedasi Tonali e Fernandes per quasi 200 milioni di euro) alla trasformazione quasi in toto della rosa, con automatismi e associazioni da creare da zero (fondamentali nel calcio organizzato del bresciano). Il Tottenham affronterà l'Everton domani pomeriggio alle 18:30, in uno scontro già bollente per De Zerbi, che in conferenza stampa si è soffermato su due calciatori in particolare.

🚨🇧🇷 Roberto De Zerbi on Richarlison’s future: “I don't know. It's not my job. All I can say is that I know what the club has done for Richarlison and what Richarlison has done for the club in the last few months”. pic.twitter.com/y1lfjvhEIo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2026

RDZ ha dedicato parte del suo intervento coi media alle situazioni di(infortunato dopo 1 match) e(ad un passo da una guerra legale col club): "Su Richarlison non so cosa dirvi, non sono io a gestire queste cose. So quello che ha fatto il Tottenham per lui in questi anni e so cos'ha dato lui in cambio. Per quanto riguarda Mudryk invece, èuna situazione che avevamo messo in conto. Non giocando mai contro avversari poi è difficile tornare subito al massimo della forma. Fa parte del processo per chi non gioca da tanto tempo, mi dispiace solo che sia un infortunio così".