Pedro Porro si infortuna in Premier League dopo 16 minuti. La Spagna attende gli esami: in caso di rinuncia, de la Fuente chiamerà Fresneda
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Un nuovo problema fisico ferma la corsa di Pedro Porro e accende i campanelli d'allarme in casa Spagna. Il terzino destro abbandona il terreno di gioco durante i primissimi minuti della sfida tra il suo Tottenham e l'Aston Villa. Il difensore crolla sull'erba dopo appena sedici minuti di gioco e mostra evidenti gesti di dolore. Il nazionale spagnolo tenta coraggiosamente di continuare la partita, ma capisce subito l'impossibilità di restare in campo. Il Tottenham decide quindi di non correre ulteriori rischi e sostituisce immediatamente il giocatore.
La preoccupazione di de la Fuente e gli esamiLa situazione preoccupa notevolmente lo staff medico inglese, poiché il difensore aveva appena recuperato da una fastidiosa lesione muscolare. Questo precedente problema fisico lo aveva costretto a saltare gli ultimi impegni della squadra londinese. Il contrattempo arriva con un pessimo tempismo, a un solo giorno di distanza dalla convocazione ufficiale diramata dal commissario tecnico Luis de la Fuente per i prossimi incontri di Nations League. L'allenatore iberico aveva puntato forte sul ritorno di Porro per blindare la corsia di destra. Ora il calciatore affronterà esami medici approfonditi per valutare l'entità esatta del problema e determinare la sua disponibilità per il ritiro della Nazionale.
L'ipotesi Fresneda per la sostituzioneLa Federazione spagnola attende il referto definitivo dei medici del Tottenham prima di prendere una decisione finale. Se gli esami confermeranno l'indisponibilità di Porro, lo staff tecnico valuta già le possibili alternative per coprire la corsia di competenza. Il nome in cima alla lista dei sostituti è quello di Iván Fresneda. Il giovane terzino dello Sporting Lisbona, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e consolidatosi nel Valladolid, orbita da tempo nei radar della Federazione. Fresneda possiede un profilo perfetto per il gioco di de la Fuente grazie alla sua giovane età, all'enorme prospettiva futura e alla duttilità tattica che gli permette di agire sia sulla fascia destra sia in posizioni più centrali della difesa.
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