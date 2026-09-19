Un nuovo problema fisico ferma la corsa di Pedro Porro e accende i campanelli d'allarme in casa Spagna. Il terzino destro abbandona il terreno di gioco durante i primissimi minuti della sfida tra il suo Tottenham e l'Aston Villa. Il difensore crolla sull'erba dopo appena sedici minuti di gioco e mostra evidenti gesti di dolore. Il nazionale spagnolo tenta coraggiosamente di continuare la partita, ma capisce subito l'impossibilità di restare in campo. Il Tottenham decide quindi di non correre ulteriori rischi e sostituisce immediatamente il giocatore.

La preoccupazione di de la Fuente e gli esami

La situazione preoccupa notevolmente loinglese, poiché il difensore aveva appena recuperato da una fastidiosamuscolare. Questo precedente problema fisico lo aveva costretto a saltare gli ultimidella squadra londinese. Il contrattempo arriva con un pessimo, a un solo giorno di distanza dallaufficiale diramata dal commissario tecnico Luisper i prossimi incontri di. L'allenatore iberico aveva puntato forte sul ritorno diper blindare la corsia di destra. Ora il calciatore affronterà esami medici approfonditi per valutare l'entità esatta del problema e determinare la sua disponibilità per il ritiro della

BARCELLONA, SPAGNA - 31 MARZO: Lo spagnolo Pedro Porro reagisce durante l'amichevole internazionale tra Spagna ed Egitto all'RCDE Stadium, il 31 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

L'ipotesi Fresneda per la sostituzione

La Federazione spagnola attende il referto definitivo dei medici delprima di prendere una decisione finale. Se gli esami confermeranno l'indisponibilità di, lo staff tecnico valuta già le possibili alternative per coprire la corsia di competenza. Il nome in cima alla lista dei sostituti è quello di Iván. Il giovane terzino dello Sporting Lisbona, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e consolidatosi nel, orbita da tempo nei radar della Federazione.possiede un profilo perfetto per il gioco digrazie alla sua giovane età, all'enorme prospettiva futura e alla duttilità tattica che gli permette di agire sia sulla fascia destra sia in posizioni più centrali della difesa.