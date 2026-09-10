Il rapporto tra il Tottenham e Richarlison ormai è ai ferri corti. Anzi, praticamente logorato. Il brasiliano, come ricordiamo, non rientrava nei piani di Roberto De Zerbi e per questo ha chiesto di essere ceduto. Nelle ultime ore di mercato si è parlato di un possibile approdo in Turchia, sponda Trabzonspor, e per qualche momento la sua cessione sembra ormai cosa fatta. Alla fine, però, la trattativa si è chiusa con un nulla di fatto e ora il brasiliano ha deciso di passare alla maniere forti pur di lasciare il club londinese.

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Richarlison vuole lasciare il Tottenham: il brasiliano si rivolge alla FIFA

Alla fine niente Turchia e niente. Almeno fino a gennaio, Richarlison sarà costretto a vivere una stagione da separato in casa e soprattutto senza mettere piede sull'erba dello stadio. Il brasiliano aveva dichiarato più volte di voler lasciare il Tottenham dopo aver saputo che non rientrava nel progetto di Roberto, motivo per cui diversi club si erano fatto avanti per il classe '97, tra cui Everton e

Richarlison, come ricordiamo, aveva già giocato con l'Everton dal 2018 al 2022, diventando un idolo della tifoseria, e per questo aveva dato la sua totale disponibilità al trasferimento ma alla fine il Tottenham ha bloccato la cessione. Una condotta che ha mandato il 29 enne su tutte le furie. Come riferisce Globo, lo staff di Richarlison ritiene che il Tottenham non possa decidere di escluderlo e relegarlo alla formazione Under 21: per questo gli avvocati del brasiliano presenteranno una richiesta in tribunale per la rescissione del suo contratto con gli Spurs.

LONDRA, INGHILTERRA - 22 MARZO: Richarlison del Tottenham Hotspur appare abbattuto dopo aver subito il secondo gol, realizzato da Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest (non nell'inquadratura), durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Nottingham Forest al Tottenham Hotspur Stadium, il 22 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Ma dietro questa scelta c'è anche una ragione di mercato: vestire la maglia del Vasco da Gama, la squadra per cui ha sempre tifato. Al momento il club brasiliano starebbe continuando a trattare con gli Spurs ma la richiesta da oltre 20 milioni di euro è ritenuta eccessiva: la risoluzione del contratto, chiaramente, sbloccherebbe questo stallo.