Sullo sfondo resta anche un’ipotesi romantica: il ritorno al Belgrano, dove tutto è iniziato.

Federico Grimaldi 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 12:42)

Il futuro di Cristian Romero torna a far discutere. Le parole del padre, Victor, hanno riacceso i riflettori sulla situazione del difensore del Tottenham, svelando un retroscena importante: nel contratto del giocatore sarebbe presente una clausola rescissoria 'molto alta'. Un dettaglio che alimenta le voci di mercato attorno al centrale argentino, accostato con insistenza all’Atletico Madrid. La stagione complicata degli Spurs e le tensioni interne hanno contribuito ad aumentare l’incertezza sul futuro del classe 1998, che negli ultimi mesi non ha nascosto il proprio malcontento. Tra cifre importanti, dichiarazioni forti e scenari in evoluzione, il caso Romero rischia di diventare uno dei temi più caldi della prossima estate.

Tottenham e Romero, tra clausola rescissoria e voci di un ritorno in Argentina — A fare chiarezza, almeno in parte, è stato proprio il padre di Romero. Intervenuto ai microfoni di Cadena 3. “Ha ancora due anni di contratto con il Tottenham e una clausola rescissoria molto alta”, ha spiegato Victor Romero, lasciando intendere che il club inglese non abbia alcuna intenzione di privarsi facilmente del proprio capitano. La valutazione, secondo quanto riferito, si aggirerebbe tra i 50 e i 70 milioni di dollari. Una cifra che riflette l’investimento fatto dagli Spurs, che lo avevano acquistato dall’Atalanta per circa 40 milioni di sterline.

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Intanto, sullo sfondo, restano le tensioni tra il difensore e la dirigenza: Romero aveva recentemente criticato apertamente il club per la gestione del mercato e per la mancanza di comunicazione nei momenti difficili. Parole insolite, come sottolineato dallo stesso padre: “Non è da lui esporsi così”. Un segnale, forse, di un malessere più profondo. Sullo sfondo resta anche un’ipotesi romantica: il ritorno al Belgrano, dove tutto è iniziato. “Sarebbe una notizia bomba”, ha ammesso Victor, senza però conferme. Nel calcio, però, tutto può cambiare rapidamente.