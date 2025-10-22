Il tecnico ha spiegato che vuole far capire alla sua squadra le cose giuste da fare e che certi cartellini rossi sono evitabili pur non infliggendo nessuna punizione per la condotta.

Jacopo del Monaco 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 11:36)

Alle ore 21:00 di questa sera, il Chelsea di Enzo Maresca affronterà l'Ajax in Champions League. Durante la conferenza stampa alla vigilia della gara, l'allenatore italiano ha parlato delle troppe espulsioni che i suoi giocatori ricevono. Questo dato sta preoccupando il tecnico, il quale ha dichiarato che ha intenzione di far capire alla sua squadra quali sono le cose giuste da fare.

Chelsea, Enzo Maresca parla delle espulsioni: "Voglio far capire ai giocatori come ci si comporta" — Dopo la sconfitta per 3-1 all'esordio contro il Bayern Monaco e la vittoria casa per 1-0 contro il Benfica dell'ex José Mourinho, questa sera il Chelsea sfiderà l'Ajax in casa per la terza giornata di Champions League. Tuttavia, per la partita contro i Lancieri, Maresca non potrà contare sull'attaccante João Pedro, il quale ha ricevuto un cartellino rosso nei minuti finali del match contro il Benfica. Da quando la stagione ha avuto inizio, la squadra londinese ha già raggiunto quota 4 espulsioni: oltre a quella appena citato; vanno aggiunte le tre in Premier League di Robert Sanchez, Trevoh Chalobah e Malo Gusto.

Anche lo stesso Maresca, durante la partita contro il Liverpool, ha ricevuto un cartellino rosso. Nel corso della conferenza stampa di ieri, l'allenatore italiano ha voluto soffermarsi sulla questione delle espulsioni: "È qualcosa che possiamo migliorare. Quello ricevuto da Malo Gusto nell'ultima partita poteva essere evitato perché stavamo vincendo 0-3 e la partita era praticamente finita. Anche se lui voleva mantenere la porta inviolata. Sicuramente è qualcosa che va migliorato. Io non sono il tipo di tecnico che punisce i giocatori per le espulsioni e penso che sia una modo sbagliato di fare le cose. Preferisco far capire loro quale sia la cosa giusta da fare. Però se prendiamo 4/5 rossi, dobbiamo migliorare. Ho quattro figli, ma non li punisco quando sbagliano perché voglio insegnare loro a fare le cose giuste. Voglio usare lo stesso metodo coi giocatori".