Meno smartphone sugli spalti e più attenzione a quello che succede in campo. Il Borussia Dortmund punta a cambiare le abitudini dei propri tifosi con una nuova iniziativa che premia chi sceglie di seguire le partite senza distrarsi con il telefono. Il club tedesco avrebbe infatti introdotto una nuova funzionalità chiamata “Fan Mode” all'interno della propria applicazione ufficiale. L'obiettivo è incentivare i sostenitori a vivere l'esperienza dello stadio in maniera più coinvolgente, concentrandosi sul gioco, sull'atmosfera e sul sostegno alla squadra.

L'iniziativa del Borussia Dortmund per arginare il fenomeno

🚨 𝗡𝗘𝗪: Borussia Dortmund will REWARD fans who DON’T use their phones during matches!



The German club is introducing a new “Fan Mode” in its official app, where supporters earn points for every minute they go without unlocking their phones.



Fans who collect the most points… pic.twitter.com/qM5fmbjRrt — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 23, 2026

Il funzionamento dell'iniziativa è semplice. Attraverso la modalità dedicataPiù tempo riescono a passare senza utilizzare il dispositivo, maggiore sarà il punteggio raggiunto. A rendere ancora più interessante il progetto sono i premi previsti per i partecipanti. I sostenitori che riusciranno a conquistare il maggior numero di punti potranno infatti vincere maglie autografate e buoni acquisto.Una strategia che punta a trasformare un comportamento sempre più diffuso in un'occasione per coinvolgere direttamente il pubblico e rafforzare il legame con la squadra. Alla base dell'iniziativa ci sarebbe anche un dato significativo. Secondo uno studio citato nella presentazione del progetto,

Tifosi Borussia Dortmund al Signal Iduna Park (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Un'abitudine che può portare a perdere momenti importanti della gara, ma anche a ridurre l'attenzione verso ciò che accade sugli spalti e sul terreno di gioco. Con la Fan Mode, il Borussia Dortmund proverebbe quindi a riportare al centro l'esperienza dello stadio, premiando chi sceglie di mettere da parte le notifiche e dedicarsi completamente alla partita. L'iniziativa rappresenta un tentativo originale di affrontare il rapporto tra calcio e tecnologia, senza rinunciare agli strumenti digitali, ma utilizzandoli per promuovere un comportamento diverso. Per i tifosi, la sfida sarà semplice: resistere alla tentazione di controllare lo smartphone e dimostrare il proprio attaccamento alla squadra.