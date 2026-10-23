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Meno smartphone sugli spalti e più attenzione a quello che succede in campo. Il Borussia Dortmund punta a cambiare le abitudini dei propri tifosi con una nuova iniziativa che premia chi sceglie di seguire le partite senza distrarsi con il telefono. Il club tedesco avrebbe infatti introdotto una nuova funzionalità chiamata “Fan Mode” all'interno della propria applicazione ufficiale. L'obiettivo è incentivare i sostenitori a vivere l'esperienza dello stadio in maniera più coinvolgente, concentrandosi sul gioco, sull'atmosfera e sul sostegno alla squadra.
L'iniziativa del Borussia Dortmund per arginare il fenomenoIl funzionamento dell'iniziativa è semplice. Attraverso la modalità dedicata, i tifosi possono accumulare punti per ogni minuto trascorso senza sbloccare il proprio smartphone. Più tempo riescono a passare senza utilizzare il dispositivo, maggiore sarà il punteggio raggiunto. A rendere ancora più interessante il progetto sono i premi previsti per i partecipanti. I sostenitori che riusciranno a conquistare il maggior numero di punti potranno infatti vincere maglie autografate e buoni acquisto.
Un'abitudine che può portare a perdere momenti importanti della gara, ma anche a ridurre l'attenzione verso ciò che accade sugli spalti e sul terreno di gioco. Con la Fan Mode, il Borussia Dortmund proverebbe quindi a riportare al centro l'esperienza dello stadio, premiando chi sceglie di mettere da parte le notifiche e dedicarsi completamente alla partita. L'iniziativa rappresenta un tentativo originale di affrontare il rapporto tra calcio e tecnologia, senza rinunciare agli strumenti digitali, ma utilizzandoli per promuovere un comportamento diverso. Per i tifosi, la sfida sarà semplice: resistere alla tentazione di controllare lo smartphone e dimostrare il proprio attaccamento alla squadra.
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