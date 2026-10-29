Il 31 ottobre allo Stade de l’Aube, il calcio diventerà uno strumento di sensibilizzazione e sostegno grazie all’iniziativa del Troyes, che ha scelto di aderire alla campagna Ottobre Rosa, dedicata alla lotta contro il tumore al seno. In occasione della partita di campionato contro il Le Mans, il club ha organizzato diverse attività per stare vicino alle donne che stanno affrontando la malattia e promuovere l’importanza della prevenzione.

L’obiettivo è coinvolgere tifosi e comunità locale in un progetto che unisce sport e impegno sociale, dando visibilità alle storie di chi convive con il tumore al seno e raccogliendo fondi a favore delle organizzazioni impegnate nella lotta contro il cancro.

Troyes in campo contro il tumore al seno con iniziative speciali

Tra i momenti più significativi della serata ci sarà l’ingresso in campo dei calciatori accompagnati da donne che stanno affrontando il tumore al seno o che si trovano in remissione, un gesto simbolico per dare visibilità alle loro esperienze e richiamare l’attenzione su una malattia che coinvolge ogni anno numerose donne e le rispettive famiglie.

Il club ha previsto anche un contributo economico a favore della Ligue contre le cancer, organizzazione francese impegnata nella lotta contro i tumori. Per ogni biglietto venduto per la partita, un euro sarà devoluto all’associazione, contribuendo a sostenere le sue attività.

MELBOURNE, AUSTRALIA - 15 MAGGIO: In occasione del "Pink Lady Match", organizzato a sostegno della Breast Cancer Network of Australia, alcuni spettatori rendono omaggio ai propri cari durante la partita dell'ottavo turno della AFL tra Melbourne Demons e Western Bulldogs, disputata il 15 maggio 2016 al Melbourne Cricket Ground, a Melbourne, in Australia. (Foto di Michael Dodge/Getty Images)

Il programma comprende inoltre uno spazio dedicato a Ottobre Rosa nella fan zone, dove saranno presenti rappresentanti della Ligue contre le cancer, lo stand del progetto Le combat d’Anne-Sophie e professionisti che offrono servizi di supporto alle donne. Sarà un’opportunità per conoscere le iniziative legate alla campagna e le diverse forme di accompagnamento disponibili.

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Sono previste anche una tombola solidale organizzata dale la vendita di una sciarpa rosa dedicata all’iniziativa. Per ogni sciarpa venduta, un euro sarà destinato alla Ligue contre le cancer, contribuendo ulteriormente alla raccolta fondi.