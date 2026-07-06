Harry Kane continua a trascinare l'Inghilterra ai Mondiali 2026 e tra i suoi ammiratori sembra esserci anche Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, durante il match valevole per l'accesso ai quarti di finale del Mondiale tra Inghilterra e Messico, ha voluto rendere omaggio al capitano dei Three Lions con un messaggio pubblicato sui social media.

Donal Trump esalta Harry Kane

Subito dopo la trasformazione del rigore da parte del capitano dell'Inghilterra,, il presidente americanosi è lasciato andare ad un commento di elogio nei confronti dell'attaccante delcon un tweet che ha subito fatto il giro del mondo.

LONDRA, INGHILTERRA - 13 NOVEMBRE: Harry Kane (Inghilterra) durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Inghilterra e Serbia allo stadio di Wembley, il 13 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Sul proprio account ufficiale di X (ex Twitter), il 45° e 47° presidente nella storia degli Stati Uniti ha scritto: "Harry Kane dell'Inghilterra è un grande giocatore". Il tweet, breve e conciso, ha ricevuto diverse interpretazioni da parte degli utenti sui social, tra chi ha interpretato il messaggio come un semplice elogio e chi, invece, notando l'avversaria, il Messico, ha inteso il tweet come una sorta di frecciatina alla popolazione messicana, ricordando le tensioni tra Trump e la nazione del centro-America.

Gli elogi del presidente americano dopo una grande stagione

🚨 Donald Trump 🇺🇸 : « Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, de l'Angleterre, est un GRAND joueur !!! »



📲 Truth Social pic.twitter.com/gLsfUJC7NG — Actu Foot (@ActuFoot_) July 6, 2026

Le belle parole del presidente americano, a prescindere dalla sua (possibile) interpretazione, arrivano dopo la straordinaria stagione del bomber inglese., fresco vincitore di Scarpa d'Oro con la maglia del, è infatti a quota 73 gol stagionali e, dopo il decisivo gol di stanotte all'Azteca contro il, è sia in corsa per la vittoria del Mondiale che tra i principali pretendenti al Golden Boot del campionato del mondo 2026.

In testa alla classifica degli attuali migliori marcatori del Mondiale figurano i nomi di Lionel Messi, Erling Braut Haaland e Kylian Mbappe, tutti a quota 7 reti. Subito dopo, però, c'è in agguato Harry Kane con i suoi 6 gol. Tutte le nazionali coinvolte sono ancora in corsa per il titolo mondiale e, di conseguenza, la caccia alla Scarpa d'Oro della Coppa del Mondo resta apertissima, tuttavia, sarà curioso capire se il tweet di Trump possa portare fortuna all'attaccante dei Three Lions in vista della fase finale della competizione.