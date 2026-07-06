Il presidente degli Stati Uniti esalta il capitano dell'Inghilterra sui social dopo il gol contro il Messico agli ottavi di finale del Mondiale
Il Marocco vince e festeggia in campo il passaggio ai quarti
Harry Kane continua a trascinare l'Inghilterra ai Mondiali 2026 e tra i suoi ammiratori sembra esserci anche Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, durante il match valevole per l'accesso ai quarti di finale del Mondiale tra Inghilterra e Messico, ha voluto rendere omaggio al capitano dei Three Lions con un messaggio pubblicato sui social media.
Donal Trump esalta Harry KaneSubito dopo la trasformazione del rigore da parte del capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, il presidente americano Donald Trump si è lasciato andare ad un commento di elogio nei confronti dell'attaccante del Bayern Monaco con un tweet che ha subito fatto il giro del mondo.
Sul proprio account ufficiale di X (ex Twitter), il 45° e 47° presidente nella storia degli Stati Uniti ha scritto: "Harry Kane dell'Inghilterra è un grande giocatore". Il tweet, breve e conciso, ha ricevuto diverse interpretazioni da parte degli utenti sui social, tra chi ha interpretato il messaggio come un semplice elogio e chi, invece, notando l'avversaria, il Messico, ha inteso il tweet come una sorta di frecciatina alla popolazione messicana, ricordando le tensioni tra Trump e la nazione del centro-America.
Gli elogi del presidente americano dopo una grande stagioneLe belle parole del presidente americano, a prescindere dalla sua (possibile) interpretazione, arrivano dopo la straordinaria stagione del bomber inglese. Harry Kane, fresco vincitore di Scarpa d'Oro con la maglia del Bayern Monaco, è infatti a quota 73 gol stagionali e, dopo il decisivo gol di stanotte all'Azteca contro il Messico, è sia in corsa per la vittoria del Mondiale che tra i principali pretendenti al Golden Boot del campionato del mondo 2026.
🚨 Donald Trump 🇺🇸 : « Harry Kane 🏴, de l'Angleterre, est un GRAND joueur !!! »— Actu Foot (@ActuFoot_) July 6, 2026
📲 Truth Social pic.twitter.com/gLsfUJC7NG
In testa alla classifica degli attuali migliori marcatori del Mondiale figurano i nomi di Lionel Messi, Erling Braut Haaland e Kylian Mbappe, tutti a quota 7 reti. Subito dopo, però, c'è in agguato Harry Kane con i suoi 6 gol. Tutte le nazionali coinvolte sono ancora in corsa per il titolo mondiale e, di conseguenza, la caccia alla Scarpa d'Oro della Coppa del Mondo resta apertissima, tuttavia, sarà curioso capire se il tweet di Trump possa portare fortuna all'attaccante dei Three Lions in vista della fase finale della competizione.
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