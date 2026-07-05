L'allenatore bi-campione d'Africa ha rassegnato le dimissioni dopo aver accettato la panchina in corsa: l'esperienza è stata più che fallimentare

Pietro Rusconi
Hakimi Coppa d'Africa

Il Marocco vince e festeggia in campo il passaggio ai quarti

La Tunisia è stata una delle squadre peggiori del torneo intercontinentale in corso. La nazionale maghrebina aveva giocato un girone di qualificazione eccezionale, con 9 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. In questi 28 punti si segnalavano le 22 reti fatte a discapito delle 0 subite. Gli avversari erano sicuramente di livello inferiore, ma la nazionale guidata da Sami Trabelsi sembrava promettere un buon risultato. Eppure, la Coppa d'Africa non è andata come sperato con la sconfitta agli ottavi di finale contro il Mali ai rigori. Trabelsi salta e sulla panchina arriva Sabri Lamouchi, ex calciatore di Parma, Genoa e Inter. Le amichevoli vanno malissimo con 2 sconfitte contro Belgio e Austria, 1 pareggio col Canada e una striminzita vittoria contro Haiti per 1-0. L'esordio al Mondiale è stato disastroso e così, la Federazione tunisina ha cambiato nuovamente tecnico, puntando su Hervé Renard.

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Il breve interregno di Renard

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MELBOURNE, AUSTRALIA - 13 NOVEMBRE: Hervé Renard, allenatore dell'Arabia Saudita, parla ai media durante un incontro con la stampa all'AAMI Park il 13 novembre 2024 a Melbourne, in Australia. (Foto di Robert Cianflone/Getty Images)

La Tunisia ha iniziato la Coppa del Mondo perdendo 5-1 contro la Svezia. Dopo qualche giorno di riflessione, l'organo calcistico tunisino ha sollevato Lamouchi dall'incarico e ha chiamato Hervé Renard, allenatore di culto presso il calcio africano grazie alla vittorie della Coppa d'Africa con Zambia (2012) e Costa d'Avorio (2015). Un tecnico giramondo, che ha guidato anche Angola, Marocco, Arabia Saudita e la Francia femminile. La Tunisia sperava nella sua competenza pratica per evitare di collassare pubblicamente.

Tuttavia, le cose non sono andate come sperato e Renard non è stato in grado di invertire la rotta. Sconfitta con il Giappone per 4-0 e un altro risultato pesante (3-1) contro l'Olanda. Così, nella giornata di oggi, il tecnico francese ha annunciato le proprie dimissioni, dopo sole 2 partite, sul proprio profilo Instagram: "Prima di lasciare, desidero porgere i miei più sinceri ringraziamenti alla Federazione per avermi permesso di partecipare alla Coppa del Mondo 2026. È stato un onore portare i colori della Tunisia e vivere questa esperienza indimenticabile. Auguro il meglio a questa squadra tunisina per il futuro. Sono convinto che continuerà a crescere, a far vibrare un intero popolo e a scrivere belle pagine della sua storia. Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato per tutto questo viaggio. Vi auguro tanto successo per il prosieguo. La mia avventura termina qui".

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