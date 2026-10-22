L'ex Verona torna alla ribalta per alcune situazioni che sono bel lontane dal mondo del calcio. Questa volta la malcapitata è la panchina
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Gift Orban non riesce a nascondere la propria frustrazione quando non riesce a trovare la via del gol. L'attaccante si è reso protagonista di una reazione plateale durante la sfida contro il Konyaspor, quando, al momento della sostituzione, ha sfogato tutta la propria rabbia colpendo la sedia della panchina. L'ex Verona non è la prima volta che si lascia andare a momenti di tensione. In passato lo ricordiamo proprio in Italia, quando ai tempi dell'Hellas si scagliò contro alcuni tifosi fuori lo stadio dopo una sconfitta.
Il video della "follia" di OrbanSecondo quanto riportato sulla vicenda, la reazione del giocatore non sarebbe stata legata alla decisione dell'allenatore di richiamarlo in panchina. Orban, infatti, era furioso per non essere riuscito a segnare e per aver mancato l'obiettivo personale del gol. Una distinzione importante, che sposta l'attenzione dalla possibile polemica con il tecnico alla delusione per la propria prestazione.
L'episodio evidenzia il temperamento acceso di Orban e la sua voglia di essere protagonista, ma non rappresenta un caso isolato nella carriera del calciatore. Anche durante la sua esperienza in Italia, con la maglia dell'Hellas Verona, l'attaccante aveva già mostrato reazioni istintive e momenti di nervosismo che non erano passati inosservati. Nel corso della parentesi veronese, infatti, Orban aveva fatto parlare di sé per alcuni episodi caratterizzati da atteggiamenti impulsivi, alimentando discussioni sul suo carattere e sulla gestione delle emozioni nei momenti più delicati delle partite.
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