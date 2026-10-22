Una rissa all'italiana in Turchia! Vlahovic e Skriniar faccia a faccia

Gift Orban non riesce a nascondere la propria frustrazione quando non riesce a trovare la via del gol. L'attaccante si è reso protagonista di una reazione plateale durante la sfida contro il Konyaspor, quando, al momento della sostituzione, ha sfogato tutta la propria rabbia colpendo la sedia della panchina. L'ex Verona non è la prima volta che si lascia andare a momenti di tensione. In passato lo ricordiamo proprio in Italia, quando ai tempi dell'Hellas si scagliò contro alcuni tifosi fuori lo stadio dopo una sconfitta.

Il video della "follia" di Orban

Gift Orban was beating himself up, pouring his frustration on the chair when he was substituted versus Konyaspor.



The coach then turned and wanted to know what's wrong, Gift Orban told him it was not about being substituted, he is livid he didn't score. The coach then comforted… pic.twitter.com/Igow7v8qsO — Naija Ballers (@9ja_Ballers) October 21, 2026

Secondo quanto riportato sulla vicenda, la reazione del giocatore non sarebbe stata legataOrban, infatti, era furioso per non essere riuscito a segnare e per aver mancato l'obiettivo personale del gol. Una distinzione importante, che sposta l'attenzione dalla possibile polemica con il tecnico alla delusione per la propria prestazione.L'allenatore, accortosi dello stato d'animo dell'attaccante, si è girato per capire cosa stesse succedendo e gli ha chiesto spiegazioni. Dopo aver compreso che la rabbia del giocatore era dovuta alla mancata rete e non alla sostituzione,

NAPOLI, ITALIA - GENNAIO 07: Gift Orban esulta dopo aver segnato nella sfida tra il Verona e il Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L'episodio evidenzia il temperamento acceso di Orban e la sua voglia di essere protagonista, ma non rappresenta un caso isolato nella carriera del calciatore. Anche durante la sua esperienza in Italia, con la maglia dell'Hellas Verona, l'attaccante aveva già mostrato reazioni istintive e momenti di nervosismo che non erano passati inosservati. Nel corso della parentesi veronese, infatti, Orban aveva fatto parlare di sé per alcuni episodi caratterizzati da atteggiamenti impulsivi, alimentando discussioni sul suo carattere e sulla gestione delle emozioni nei momenti più delicati delle partite.