Christian Eriksen lascia il Wolfsburg. Il centrocampista danese, 34 anni, ha concluso anticipatamente la sua esperienza con il club tedesco attraverso una risoluzione consensuale del contratto. La decisione è stata ufficializzata dalla società, che ha spiegato come in questo momento per il giocatore sia importante poter essere più vicino alla propria famiglia in Danimarca.

Gli ultimi mesi tormentati di Eriksen

La notizia arriva dopo un periodo particolarmente delicato per Eriksen, che negli ultimi mesi aveva dovuto affrontare un nuovo problema durante la sua attività agonistica. Il centrocampista era stato infatti costretto a interrompere la propria attività dopo essere crollato in campo durante un'amichevole della nazionale danese contro l'Ucraina, disputata nel mese di giugno.

Dopo quell'episodio, Eriksen ha iniziato un percorso di riabilitazione, allontanandosi temporaneamente dal calcio giocato. Il Wolfsburg ha ora comunicato la fine anticipata del rapporto con il calciatore, spiegando che la scelta è stata presa di comune accordo e tenendo conto delle esigenze personali del centrocampista.

🚨🇩🇰 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Christian Eriksen (34) has left Wolfsburg. Early contract termination via mutual consent. 👋



Eriksen collapsed on the pitch in Denmark's friendly vs Ukraine in June and has been in rehabilitation since.



Statement: "For him, it is currently important to… pic.twitter.com/iOz9J7xLXf — EuroFoot (@eurofootcom) September 23, 2026

Per Eriksen si tratta di un nuovo capitolo di una carriera segnata da momenti di grande successo, ma anche da una vicenda personale che aveva profondamente colpito il mondo del calcio. Nel giugno 2021, durante la partita tra Danimarca e Finlandia agli Europei, il giocatore aveva avuto un arresto cardiaco in campo, venendo successivamente sottoposto all'impianto di un defibrillatore cardiaco. Dopo un lungo percorso di recupero era riuscito a tornare all'attività professionistica ad alto livello.

Negli anni successivi Eriksen ha continuato a giocare in Premier League e in Serie A, vestendo anche la maglia dell'Inter, prima di proseguire la propria carriera con il Manchester United. Il passaggio al Wolfsburg aveva rappresentato una nuova esperienza nel calcio tedesco, ma il percorso si interrompe ora prima della naturale scadenza dell'accordo.

Eriksen, ex giocatore dell'Inter. (Getty Images)

Il futuro di Eriksen tra famiglia e forse il momento del ritiro

Il club tedesco, nel comunicare la separazione, ha posto l'accento soprattutto sulla necessità per il giocatore di riavvicinarsi alla famiglia. Una motivazione che arriva in un momento nel quale Eriksen sta continuando il proprio percorso di recupero dopo il malore accusato durante l'amichevole internazionale.

Resta ora da capire quale sarà il futuro professionale del centrocampista danese. Al momento la priorità, come sottolineato dal Wolfsburg, è la sua situazione personale e la possibilità di trascorrere più tempo vicino ai propri familiari. Il mercato e un eventuale ritorno in campo potranno quindi passare in secondo piano rispetto al percorso che Eriksen dovrà completare.