Da oggi la LFP, organo del calcio francese, avrà un nuovo membro nella propria dirigenza e si tratta di Hélène Schrub. La donna appena menzionata, infatti, ricoprirà il ruolo di direttrice generale della Lega che si occupa dell'organizzazione sia della Ligue 1 che della Ligue 2. Questa decisione è stata presa seguito dell'addio di Armand Rouger. Schrub lavora da diversi anni nel mondo del calcio. Il suo nome è stato il primo venuto in mente a Vincent Labrune, il presidente dell'organo transalpino.

LFP, Hélène Schrub nuova direttrice generale: il comunicato

La Lega Calcio francese ha deciso di affidarsi ad una donna ha tanti anni di esperienza nel settore calcistico. Infatti, ha lavorato per ildove ha guidato diversi progetti tra cui la ristrutturazione dello stadio. Inoltre, dal 2021 parte deldella. Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale della LFP:

"Con oltre vent'anni di esperienza nel calcio professionistico francese, Hélène Schrub entra a far parte della LFP dopo aver ricoperto il ruolo di General Manager dell'FC Metz dal 2016. Laureata presso Sciences Po Paris e presso il Centro di Diritto ed Economia dello Sport di Limoges, ha trascorso gran parte della sua carriera professionale nel club lorenese, dove ha ricoperto successivamente incarichi nei settori della comunicazione, della governance e della direzione generale".

Hélène Schrub nommée Directrice Générale de la Ligue de Football Professionnel



Forte d'une expérience de plus de vingt ans au sein du football professionnel français, Hélène Schrub rejoint la LFP après avoir exercé les fonctions de Directrice Générale du FC Metz depuis 2016.… pic.twitter.com/T1hbRMXrF1 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 4, 2026

"Durante questo periodo, ha sostenuto lo sviluppo dell'FC Metz e ha guidato numerosi progetti strutturali per il club, come la ristrutturazione dello Stade Saint-Symphorien e la costruzione di un nuovo centro di allenamento. Parallelamente ai suoi impegni con i club, Hélène Schrub si è dedicata al calcio francese attraverso le sue responsabilità all'interno della Federazione calcistica francese (FFF), di cui è membro del Comitato Esecutivo dal 2021. In particolare, all'interno della FFF presiede dal 2024 la Commissione per l'Impegno, che si concentra sulle questioni sociali e civiche legate al calcio".

Parigi, Francia - 14 novembre 2019: Lo stemma della Francia visto sulla panchina prima della partita per la qualificazione ad Euro 2020 tra Francia e Moldavia. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

"Nel suo nuovo ruolo, Hélène Schrub avrà il compito di guidare l'attuazione degli orientamenti strategici della Lega Calcio Professionistica e di supportare la trasformazione dell'istituzione in un contesto di profonda evoluzione del calcio professionistico francese. In particolare, sarà responsabile della guida del lavoro di trasformazione della LFP nell'ambito della nuova legge sullo sport. Collaborerà con i club, la Federazione calcistica francese e tutti i soggetti interessati dell'ecosistema".