In questi ultimi anni, diversi personaggi che appartengono al mondo dello sport hanno scelto di diventare azionisti del Le Mans. Infatti, tra loro figurano l'ex pilota di Formula 1 Felipe Massa, il tennista Novak Djokovic ed il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois. Nelle ultime ore, il club che milita in Ligue 1 ha annunciato in via ufficiale l'ingresso di altri due azionisti: l'ex centrocampista della Lazio Lucas Leiva e l'ex Paris Saint-Germain Idrissa Gana Gueye, che oggi gioca in Saudi Pro League col Diriyah.

Lucas Leiva ed Idrissa Gueye nuovi azionisti del Le Mans: il comunicato ufficiale

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l club della massima divisione francese ha annunciato l'ingresso dei due nuovi azionisti sul proprio sito ufficiale. Di seguito, il comuncato ufficiale dei giallorossi

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Thibaut Courtois, Novak Djokovic, Felipe Massa, Kevin Magnussen e Georgios Frangulis, Idrissa Gana Gueye e Lucas Leiva sono gli ultimi ad essersi uniti al gruppo di azionisti del Le Mans FC.

Il Le Mans FC continua a rafforzare il suo progetto con l'arrivo di due giocatori di livello internazionale. Idrissa Gana Gueye, nazionale senegalese che ha partecipato ai Mondiali del 2026 ed ex giocatore di Paris Saint-Germain, Everton e LOSC, e Lucas Leiva, ex nazionale brasiliano che ha militato per 15 stagioni in Liverpool e Lazio, entrano a far parte del club come investitori insieme a OutField. Questi due nuovi arrivi dimostrano una chiara ambizione: circondarsi di persone capaci di mettere la propria esperienza e la propria rete di contatti al servizio dello sviluppo del club.

Per OutField, aprire il capitale del club non significa cercare attivamente investitori. La priorità del gruppo è accogliere, quando se ne presenta l'occasione, persone con profili strategici per il club, capaci di apportare un valore reale al progetto. Questi nuovi arrivi si inseriscono in un'ambizione più ampia: costruire un club capace di attingere alle proprie radici e alla propria identità, irradiando al contempo un'influenza che va oltre il territorio locale".

Le Mans FC accueille Idrissa Gana Gueye et Lucas Leiva au sein de son groupe d’investisseurs 👉 https://t.co/xnnky49p9U#AllezLeMansFC 🔴🟡 pic.twitter.com/BglIFZ7q05 — LE MANS FC (@LEMANSFC) September 23, 2026

Leiva e Gueye: "Orgogliosi di unirci in questo club"

I due nuovi azionisti, ai canali ufficiali del club, hanno rilasciato alcuneLedi Lucas Leiva, ex calciatore che ha vestito le maglie die Lazio: “Sono molto orgoglioso di unirmi al Le Mans FC insieme a OutField e di far parte di questo nuovo capitolo per il club. Il calcio ha plasmato la mia vita e mi ha dato l'opportunità di vivere questo sport ai massimi livelli. Oggi, voglio mettere a frutto tutto ciò che ho imparato nel corso della mia carriera in progetti ambiziosi con una chiara visione del futuro. Credo profondamente in ciò che il Le Mans FC sta costruendo. C'è una storia, un'identità e un potenziale reale, ma soprattutto un'ambizione condivisa di costruire qualcosa di sostenibile e di successo a lungo termine".

Riyadh, Arabia Saudita - 3 settembre 2026: Idrissa Gueye del Diraiyah si riscalda durante la partita di Saudi Pro League tra Diriyah ed Al-Qadsiah all'Al-Awwal Park. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Queste, invece, sono state le parole del centrocampista senegalese: “Sono orgoglioso di unirmi al progetto del Le Mans FC in qualità di investitore. Il club ha una forte identità, ambizioni concrete e un chiaro impegno nello sviluppo dei talenti. Non vedo l'ora di mettere a frutto la mia esperienza nel calcio francese, inglese, internazionale e africano per contribuire al progetto e rafforzare i suoi legami con il Senegal e l'Africa occidentale, in particolare attraverso il For Hope Campus.”