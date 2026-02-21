Un momento di "team building": il tecnico croato - in attesa dell'Arsenal - porta la squadra fuori a cena

Samuele Amato Caporedattore 21 febbraio - 10:09

Una classifica che preoccupa e un nuovo capo in ufficio. Per gli Spurs, campioni in carica dell'Europa League, non si tratta di una stagione semplice - al pari della scorsa quando ha terminato in 17esima posizione la Premier League. Ora, nel navigare le stesse acque sopra la zona retrocessione, Igor Tudor è chiamato a risolvere l'impasse Tottenham. Ma prima che sul campo, il tecnico ex-Juventus vuole delle risposte dallo spogliatoio.

Tottenham, Tudor ai ripari: una cena per unire il gruppo — Annate amare, seppur con qualche soddisfazione arrivata quasi inaspettatamente, per i Lilywhites del nord di Londra. Prima l'addio di Ange Postecoglou alla fine della scorsa stagione, nonostante la vittoria dell'Europa League; poi l'esonero di Thomas Frank arrivato la scorsa settimana, nel giorno di San Valentino. Al posto del danese ex-Brentford, il Tottenham ha pescato dagli "scarti" del campionato italiano: si tratta di Igor Tudor. L'allenatore croato è reduce dall'esonero della Juventus, arrivato dopo la sconfitta all'Olimpico contro una sua ex-squadra, la Lazio.

Tuttavia, le qualità di Tudor sono emerse comunque durante tutta la sua carriera, soprattutto tra il Verona, il Marsiglia e i biancocelesti. Così si presenta agli Spurs come il Mr. Wolf di Pulp Fiction di Quentin Tarantino: "Risolvo problemi". E per farlo, il croato ex-Juve decide di ripartire dall'unione del gruppo alla vigilia di una gara importantissima per il campionato e per la storia. Sul calendario, cerchiata c'è la data di domenica 22 febbraio, quando al Tottenham Hotspurs Stadium la squadra di Tudor affronterà l'Arsenal capolista nel North London Derby.

Non solo fatica e duro lavoro, ma anche ricompattare uno spogliatoio che ha affrontato un duro periodo. Così il nuovo allenatore dei londinesi del borgo di Haringey, ha scelto di portare a cena tutta la squadra, in un locale economico. I giocatori, il tecnico e lo staff sono stati ripresi dalle fotocamere, mostrando un clima più disteso - nonostante la situazione drammatica in classifica (16esima posizione a 29 punti) e il derby con la prima della classe alle porte.

Un battesimo sicuramente di fuoco. Ma come ha dichiarato lo stesso Tudor, nella prima intervista come allenatore del Tottenham: "Penso che la prima cosa da fare è dare alla squadra ciò di cui ha bisogno. Io credo che abbiano bisogno di un po' di fiducia e un po' di coraggio, ma sempre nell'unica maniera: essendo concreti in campo. Non c'è più tempo per le scuse: ora dobbiamo dare di più".