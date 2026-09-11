Una delle partite che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte la Lazio di Gennaro Gattuso ed il Milan allenato da Ruben Amorim. I due club, infatti, giocheranno contro in vista del quarto turno della Serie A 2026/2027. Il match avrà inizio alle ore 18:00 di domani e si disputerà presso lo Stadio Olimpico. Per l'allenatore della squadra di casa sarà una gara speciale. Ringhio, nel corso della sua carriera da calciatore, ha indossato per più di dieci anni i colori rossoneri onorandoli dal primo all'ultimo giorno e vincendo diversi titoli.

Lazio-Milan, Gattuso tra il presente biancoceleste...

Al termine della scorsa stagione, la Lazio ha salutatoche, per la seconda volta in carriera, ha allenato la squadra della capitale. Per sostituirlo, Lotito ha deciso di puntare su un tecnico che aveva bisogno di un riscatto: Gennaro Gattuso. Quest'ultimo, infatti, pochi mesi prima di firmare per le Aquile si era dimesso dall'incarico di commissario tecnico dellaa seguito della, la terza di fila nella storia degli Azzurri, aidisputati nel corso di quest'estate. Lui stesso, durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore biancoceleste, ha definito il mancato accesso al Mondiale come "una mazzata".

La sua nuova avventura in qualità di tecnico della squadra della capitale, però, ha avuto un inizio clamoroso. Infatti, Gattuso ha esordito in Coppa Italia contro il Mantova perdendo 0-2 tra le mura amiche dello Stadio Olimpico. Nonostante questa brusca partenza, la Lazio ha saputo reagire benissimo in campionato dato che ha vinto tutte e tre le prime partite dato che ha battuto di misura il Bologna in trasferta ed il Genoa in casa, entrambe decise da Davide Frattesi, ed Udinese col risultato di 1-2 grazie al gol del solito Frattesi prima e di Gudmundsson poi.

... ed il passato in rossonero

Dopo aver vestito le maglie ditra iled il, Gattuso è passato al Milan. Dal primo giorno della sua avventura rossonera, l'allora centrocampista ha mostrato da subito il suo attaccamento alla squadra e l'enorme quantità di grinta diventando in poco tempo titolare ed anche idolo dei tifosi. Nella stagionesono arrivati i primi due successi col Milan: lae la, vinti entrambi a fine maggio battendo in finale rispettivamente lae la. Nell'estate 2003 vince lae nell'annataconquista lo, il 17° della storia rossonera.

Atene, Grecia - 23 maggio 2007: Gennaro Gattuso del Milan reagisce ad una decisione durante la finale di UEFA Champions League tra Liverpool e Milan all'Olympic Stadium. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Nella stagione seguente, Ringhio gioca due finali coi rossoneri: Supercoppa Italiana, vinta proprio contro la Lazio; Champions, persa ai rigori contro il Liverpool dopo l'iniziale vantaggio per 3-0 a fine primo tempo. Il 2007, invece, è stato l'anno di diversi trionfi internazionali con la vittoria della coppa dalle grandi orecchie con tanto di vendetta contro i Reds, la Supercoppa UEFA ed il Mondiale per Club. Nel 2011, invece, Gattuso vince Scudetto e Supercoppa nazionale. Alla fine della stagione 11/12, dopo tredici annate, 468 presenze ed 11 gol, Ringhio saluta in lacrime il popolo rossonero insieme ad altri senatori come Nesta, Seedorf ed Inzaghi. Nel 2017, Gattuso torna in rossonero come tecnico della Primavera e, nel mese di novembre dello stesso anno, passa alla Prima Squadra, che allenerà fino al mese di maggio del 2019, prendendo il posto dell'esonerato Montella.