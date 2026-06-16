Marcelo Bielsa torna a far parlare di sé. Non per il pareggio dell'Uruguay contro l'Arabia Saudita all'esordio dei Mondiali, ma per uno sfogo in conferenza stampa. Al tecnico argentino è stato chiesto di commentare alcune immagini ufficiali scattate dalla FIFA e diventate virali sui social. Una domanda che non ha gradito. La risposta è stata immediata e piuttosto secca: “Non sono un modello”. Bielsa ha poi ribadito il concetto, spiegando di non dover fornire spiegazioni sul modo in cui guarda o si comporta davanti alle telecamere. Un episodio che conferma il rapporto spesso complicato tra l'allenatore uruguaiano e i media.

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Marcelo Bielsa refused to engage with his World Cup photoshoot ❌ pic.twitter.com/IU0zLzjAYV — Match of the Day (@BBCMOTD) June 16, 2026

Una domanda sulle foto ufficiali fa infuriare Bielsa: "C'è un limite a ciò che va spiegato"

ha vissuto una conferenza stampa movimentata dopoA sorprendere non sono state le domande sulla partita, ma una richiesta legata ad alcune foto ufficiali scattate dalla FIFA prima del match. Le immagini, diventate virali sui social, mostravano il tecnico argentino in una posa particolare. Quando un giornalista gli ha chiesto di commentarle, Bielsa si è immediatamente infastidito. “Non devo dare spiegazioni. Hanno scattato la foto così, non sono un modello”, ha risposto. Il tema sembrava chiuso, ma pochi minuti dopo l'allenatore è tornato spontaneamente sull'argomento. Ha spiegato di essere rivolto verso i fotografi nel momento dello scatto e ha ribadito

Marcelo Bielsa, allenatore dell'Uruguay. (Foto di Ernesto Ryan/Getty Images)

“Credo ci sia un limite a ciò che ha bisogno di spiegazioni”, ha aggiunto. Poi ha allargato il discorso. “Se una persona porta gli occhiali, li porta e basta. Se guarda in alto o in basso, non deve spiegare il perché”. Bielsa ha quindi criticato la tendenza a cercare significati nascosti in situazioni normali. “La gente cerca spiegazioni in cose che non le meritano. Non c'è niente di male. Io non ho fatto niente di male”, ha concluso. Lo sfogo conferma ancora una volta il rapporto particolare tra il tecnico argentino e la stampa. Bielsa non ha mai amato l'esposizione mediatica. Preferisce parlare di calcio e lasciare il resto sullo sfondo. Anche quando le telecamere sono puntate tutte su di lui.

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