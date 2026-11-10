L'esperienza di Marcelo Bielsa sulla panchina dell'Uruguay non è andata a finire bene, sia nei risultati dello scorso Mondiale che, a quanto pare, nei rapporti con i propri giocatori, con una tematica che continua a far discutere anche dopo la sua conclusione. A tornare sull'argomento è chi l'ha vissuto in prima persona come il difensore José Maria Gimenez, che ha raccontato le difficoltà attraversate dalla squadra, facendo chiarezza sul rapporto con il vecchio commissario tecnico e sulle aspettative per la nuova era Forlan.

"Non eravamo a nostro agio": il retroscena di Gimenez su Bielsa

L'eliminazione dell'nella fase a gironi del Mondiale 2026 ha lasciato ferite profonde nella Nazionale, nei suoi giocatori e nei tifosi, con la sconfitta per 1-0 contro la Spagna che ha rappresentato la fine del percorso dialla guida della Celeste, ma anche il punto conclusivo di un'esperienza caratterizzata da tensioni enella gestione del gruppo.

A parlarne è stato Jose Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid e della Nazionale, arrivato nel ritiro in vista dei prossimi impegni internazionali, il quale è stato protagonista di una lunga chiacchierata con i giornalisti presenti, ammettendo come l'atmosfera con Bielsa non fosse propriamente serena: "Non ci sentivamo a nostro agio", ha spiegato, attribuendo però il malessere collettivo anche alla mancanza di risultati: "I risultati non arrivavano, era impossibile essere felici, nonostante fossimo i primi a voler cambiare la situazione", ha precisato Gimenez.

LONDRA, INGHILTERRA - 27 MARZO: Adam Wharton dell'Inghilterra viene sfidato da Jose Maria Gimenez dell'Uruguay durante l'amichevole internazionale tra Inghilterra e Uruguay allo stadio di Wembley il 27 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Gimenez, il fallimento al Mondiale e le parole su Forlan: "Non siamo stati all'altezza. Forlan è più vicino a noi"

L'era arrivato alla competizione con l'ambizione di rientrare tra le protagoniste, ma la realtà è stata ben diversa elo ha compreso molto bene: "Siamo consapevoli di non essere stati all'altezza, eravamo andati al Mondiale con grandi aspettative, volevamo competere e quando le cose non vanno si crea inevitabilmente disagio e negatività", ha spiegato il difensore, non cercando alibi e riconoscendo ledella squadra. Adesso, l'Uruguay prova a guardare avanti con la guida temporanea die Gimenez ha evidenziato unanel rapporto con il nuovo allenatore: "È un allenatore più vicino al gruppo", ha spiegato, seppur identificando come il vero obiettivo come quello unicamente: "È chiaro però che non siamo qui per fare grigliate, puntiamo a rappresentare l'Uruguay", ha concluso Gimenez.