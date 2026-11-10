Dopo la delusione al Mondiale 2026, Jose Gimenez analizza il difficile clima nello spogliatoio della Celeste e guarda alla nuova gestione targata Forlan
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L'esperienza di Marcelo Bielsa sulla panchina dell'Uruguay non è andata a finire bene, sia nei risultati dello scorso Mondiale che, a quanto pare, nei rapporti con i propri giocatori, con una tematica che continua a far discutere anche dopo la sua conclusione. A tornare sull'argomento è chi l'ha vissuto in prima persona come il difensore José Maria Gimenez, che ha raccontato le difficoltà attraversate dalla squadra, facendo chiarezza sul rapporto con il vecchio commissario tecnico e sulle aspettative per la nuova era Forlan.
"Non eravamo a nostro agio": il retroscena di Gimenez su BielsaL'eliminazione dell'Uruguay nella fase a gironi del Mondiale 2026 ha lasciato ferite profonde nella Nazionale, nei suoi giocatori e nei tifosi, con la sconfitta per 1-0 contro la Spagna che ha rappresentato la fine del percorso di Marcelo Bielsa alla guida della Celeste, ma anche il punto conclusivo di un'esperienza caratterizzata da tensioni e difficoltà nella gestione del gruppo.
A parlarne è stato Jose Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid e della Nazionale, arrivato nel ritiro in vista dei prossimi impegni internazionali, il quale è stato protagonista di una lunga chiacchierata con i giornalisti presenti, ammettendo come l'atmosfera con Bielsa non fosse propriamente serena: "Non ci sentivamo a nostro agio", ha spiegato, attribuendo però il malessere collettivo anche alla mancanza di risultati: "I risultati non arrivavano, era impossibile essere felici, nonostante fossimo i primi a voler cambiare la situazione", ha precisato Gimenez.
Gimenez, il fallimento al Mondiale e le parole su Forlan: "Non siamo stati all'altezza. Forlan è più vicino a noi"L'Uruguay era arrivato alla competizione con l'ambizione di rientrare tra le protagoniste, ma la realtà è stata ben diversa e Gimenez lo ha compreso molto bene: "Siamo consapevoli di non essere stati all'altezza, eravamo andati al Mondiale con grandi aspettative, volevamo competere e quando le cose non vanno si crea inevitabilmente disagio e negatività", ha spiegato il difensore, non cercando alibi e riconoscendo le responsabilità della squadra. Adesso, l'Uruguay prova a guardare avanti con la guida temporanea di Diego Forlan e Gimenez ha evidenziato una differenza nel rapporto con il nuovo allenatore: "È un allenatore più vicino al gruppo", ha spiegato, seppur identificando come il vero obiettivo come quello unicamente sportivo: "È chiaro però che non siamo qui per fare grigliate, puntiamo a rappresentare l'Uruguay", ha concluso Gimenez.
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