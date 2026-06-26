L'ultima giornata dei gironi dei Mondiali sta per giungere al termine e tra le partite in programma c'è Uruguay-Spagna. La gara si gioca nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno alle ore 02:00 all'Estadio Akron di Guadalajara e chiude il Gruppo I insieme a Capo Verde-Arabia Saudita. La squadra europea è quasi certa del passaggio del turno, mentre quella sudamericana è a rischio eliminazione. Ecco statistiche e precedenti di Uruguay-Spagna.

Uruguay-Spagna, il percorso nel Gruppo I

Il Gruppo I è uno dei più aperti nel momento in cui arriva all'ultima giornata. Nessuna squadra è ancora eliminata matematicamente. L'al momento è secondo con soli 2 punti, a pari merito con Capo Verde. La squadra di Bielsa non è riuscita a strappare i tre punti contro quelle che erano individuate come le squadre cuscinetto del girone: Arabia Saudita (1-1) e Capo Verde (2-2). La Celeste riesce a creare moltissime occasioni pericolose e a segnare, ma dal punto di vista difensivo lascia molto a desiderare., inoltre, non sembra in gran forma.

La Spagna ha aperto il Mondiale con una delle più grandi sorprese dei gironi, lo 0-0 contro la squadra africana. Le pesanti critiche in patria sono state messe subito a tacere dal netto 4-0 contro i sauditi, aperto dal primo gol di Yamal nella massima competizione per Nazionali. Nella gara si è anche sbloccato Oyarzabal, l'attaccante di riferimento per De la Fuente. Alle Furie Rosse potrebbero bastare anche i 4 punti in caso di arrivo in terza posizione, ma chiaramente l'obiettivo resta il primo posto.

El volcán se apaga con un clásico del fútbol: Uruguay y España, frente a frente.



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I precedenti tra le due squadre

Tra Uruguay e Spagna si contano in totale, considerando anche le amichevoli. Il dato incredibile è che la squadra sudamericana non ha mai vinto contro gli spagnoli. Il bilancio dice 5 vittorie per le Furie Rosse e 5 pareggi. Ilè invece il doppio per la squadra oggi allenata da De la Fuente: 16 a 8. Le partite non ufficiali tra le due Nazionali sono 7, l'ultima delle quali giocata nel 2013 e vinta 3-1 dalla Spagna.

RECIFE, BRAZIL - JUNE 16: Andres Iniesta della Spagna insieme a Walter Gargano dell'Uruguay durante la partita del Gruppo B della FIFA Confederations Cup 2013 in Brasile tra Spagna e Uruguay all'Arena Pernambuco il 16 giugno 2013 a Recife, Brasile. (Foto di Clive Mason/Getty Images)

Per quanto riguarda le gare ufficiali, 2 sono quelle giocate in un Mondiale, mentre 1 nella Confederations Cup. Partendo dalle prime, ad aprire la serie di scontri diretti fu il 2-2 dei Mondiali del 1950. In quel caso si affrontarono in quello che era il girone finale, che avrebbe alla fine consegnato il titolo proprio alla Celeste nel famosissimo Maracanazo contro il Brasile. Le due squadre si affrontarono poi a Italia 1990 ai gironi e anche in quel caso pareggiarono, ma per 0-0. L'ultima partita ufficiale si è disputata alla Confederations Cup del 2013, dove la Spagna è passata per 2-1.