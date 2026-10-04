Gli Stati Uniti proseguono nel loro percorso di crescita nel movimento calcistico. La nazionale a stelle e strisce sta iniziando a consolidare il proprio status all'interno dei discorsi mainstream sul calcio globale. L'aver ospitato gli ultimi Mondiali ha sicuramente contribuito ma gli Yanks si sono presentati alla competizione con grandi aspettative, che inizialmente non hanno sicuramente deluso. Gli USA hanno deciso di scegliere una certa direzione calcistica con la firma di Mauricio Pochettino per la panchina. Col tecnico argentino gli statunitensi hanno dominato il girone D con squadre ostiche come Paraguay, Australia e Turchia.

MIKULOV, REPUBBLICA CECA - 4 SETTEMBRE: Fritz Fleck (a sinistra) e Boris Lum della nazionale tedesca Under 18 in azione contro Cavan Sullivan della nazionale statunitense Under 18 durante l'amichevole internazionale tra USA e Germania allo stadio di Mikulov, il 4 settembre 2024 a Mikulov, Repubblica Ceca. (Foto di Christian Hofer/Getty Images per la DFB)

Il calcio relazionale di Poch ha permesso agli Stati Uniti di creare molto davanti, sfruttando la consacrazione calcistica di Folarin Balogun. Ai sedicesimi gli USA hanno avuto vita facile contro la Bosnia Herzegovina, ma la differenza di qualità ancora presente col calcio europeo si è vista negli ottavi di finale contro il Belgio piuttosto mediocre di Rudi Garcia. Inoltre, il match era stato pesantemente influenzato dalla questione della controversa revoca della squalifica del centravanti nord-americano.

Sullivan è il futuro degli States

CAVAN SULLIVAN PICKS HIS POCKET AND SENDS IT IN FROM WAYYYYYY DOWNTOWN! #USMNT x @VW pic.twitter.com/tTiumwSPsS — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) October 4, 2026

La nazionale degli Stati Uniti continua a progredire, soprattutto sul lato dello sviluppo dei giovani talenti. La rosa degli States ha raggiunto un livello abbastanza alto, considerando che la maggior parte dei titolari ormai gioca in Europa in squadre che competono per le coppe europee. Durante queste amichevoli della sosta nazionali alcuni big comee Weston McKennie sono rimasti a riposo e allora c'è stato grande spazio per mostrare alcuni dei giovani più interessanti della nazionale a stelle e strisce.Pochettino ha vinto in maniera piuttosto schiacciante contro Perù, Cile e Messico, in attesa del classico derby contro il. Nell'ultima sfida contro la nazionale messicana, gli Stati Uniti hanno conquistato la sfida con un secco 3-0. La particolarità di questo risultato sono i marcatori:(punta 18enne in gol in ogni amichevole della sosta), Malik Tillman (talento affermato in Europa con il RB Lipsia) e infine, 2009 acquistato dal Manchester City. Proprio quest'ultimo è il talento più in voga di tutti gli States. Il giovane Citizens continua a rompere record su record: dall'esordio a soli 14 anni in MLS al più giovane giocatore del mese nella lega americana, terminando con l'essere il piùesordiente e marcatore nella storia della nazionale.